Il Paradiso delle Signore 3 sbarca in daytime e non più in prima serata. Come reso noto da Davidemaggio.it, la terza stagione della fiction di Rai 1 potrebbe tornare subito in palinsesto. Ma con una novità sostanziale di programmazione. Niente più prime time al martedì, bensì una fascia pomeridiana quotidiana.

L’idea dell’ammiraglia Rai sarebbe quella di replicare quanto fatto in passato con Incantesimo. Inizialmente concepita come soap opera di prima serata, nelle ultime due stagioni divenne un appuntamento giornaliero.

L’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore 2, andata in onda lo scorso 7 novembre, aveva lasciato il pubblico della fiction molto contrariato. La seconda stagione si chiudeva infatti con la morte (apparente) di Pietro Mori (Giuseppe Zeno) tra le braccia di Teresa Iorio (Giusy Buscemi). Passare dal prime time al daytime significherebbe modificare in maniera sostanziale la struttura della serie.

Zeno e il resto del cast avranno voglia di prendere parte ad un progetto così diverso oppure Pietro morirà davvero e arriveranno nuovi personaggi? Resta inoltre l’interrogativo legato alla collocazione in palinsesto. La strategia dei vertici Rai è chiara: ci vuole un prodotto forte per riuscire finalmente a battere la concorrenza di Canale 5, formata da Beautiful, Uomini e donne, Il segreto e Pomeriggio Cinque.

Si dovrebbe evitare la sfida diretta con le soap avversarie oppure puntare sul pubblico fidelizzato e sfidare Mediaset sullo stesso campo da gioco? Le ipotesi su quale fascia occupare nell’arco del pomeriggio sono molteplici. Sfida diretta contro Il segreto (riducendo in durata La vita in diretta) o contro Barbara D’Urso (quindi poco dopo la seconda parte del contenitore di Marco Liorni e Francesca Fialdini)?

Di sicuro la continuità con le prime due stagioni sarà messa a dura prova. In attesa di conoscere le strategie di Rai 1, è possibile rivedere tutto Il Paradiso delle Signore su RaiPlay.