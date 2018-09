0 CONDIVISI Condividi Tweet

Il silenzio dell’acqua cast e personaggi della nuova fiction di Canale 5 sono un mix di sorprese e volti noti. I protagonisti di questo crime drama, remake della serie britannica Broadchurch, sono Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Due attori chiamati ad un duro compito. Le star dell’originale sono infatti Olivia Colman (premiata con il BAFTA per il ruolo della detective Ellie Miller) e David Tennant. Angiolini e Pasotti tornano a recitare in una fiction Mediaset a quasi dieci anni di distanza dalle loro ultime esperienze.

Il silenzio dell’acqua cast e personaggi della fiction

Ambra era apparsa nel 2010 nella sitcom All Stars. Negli ultimi tempi è passata alla Rai con la miniserie Eroi per caso e il tv movie di Pupi Avati, Il fulgore di Dony. Pasotti, reduce dal successo de Il capitano Maria con Vanessa Incontrada, era stato nel 2009 nel cast di Due mamme di troppo accanto alle eccezionali Lunetta Savino e Angela Finocchiaro. In precedenza aveva recitato in E poi c’è Filippo, fiction in sei puntate di Canale 5 i cui diritti sono stati acquistati per un remake negli Stati Uniti dalla casa di produzione Reveille.

Il silenzio dell’acqua serie tv Mediaset e i suoi attori

La forza de Il silenzio dell’acqua, diretto da Pier Belloni e sceneggiato da Jean Ludwigg e Leonardo Valenti, è anche nel resto del cast. Ruoli importanti sono affidati a Valentina D’Agostino (Patrizia nella seconda stagione di La mafia uccide solo d’estate) e Camilla Filippi (Cristina, moglie di Alessandro e madre di Federica, Max e Maria, in Tutto può succedere). Ci saranno inoltre volti noti come Carlotta Natoli (da Tutti pazzi per amore a Braccialetti rossi), Thomas Trabacchi (una vita da caratterista tra teatro, tv e cinema) e Diego Ribon, visto di recente in Lea di Marco Tullio Giordana. Quando inizia Il silenzio dell’acqua non è ancora stato comunicato da Mediaset.