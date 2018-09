0 CONDIVISI Condividi Tweet

Il silenzio dell’acqua fiction Mediaset è uno dei pezzi pregiati della prossima stagione televisiva. La strategia del nuovo corso voluto da Daniele Cesarano, direttore della fiction Mediaset, è chiara: proporre al pubblico generalista contenuti diversi, nel linguaggio e nello stile. L’intenzione di regista e autori è provare a fare qualcosa di diverso. Con star del piccolo e grande schermo e registi di formazione cinematografica.

Il silenzio dell’acqua fiction Mediaset

Come nel caso di Non mentire (rifacimento dell’omonima serie anglo-americana Liar), anche Il silenzio dell’acqua è un remake. La fonte d’ispirazione è infatti Broadchurch, il pluripremiato crime drama britannico con Olivia Colman (La favorita, prossima Regina Elisabetta in The Crown) e David Tennant (Doctor Who). Dalle coste del Dorset alla provincia italiana (in questo caso Trieste), il passo è breve.

Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti sono i due protagonisti. Tutto comincia quando l’adolescente Laura Mancini scompare misteriosamente. La sua drammatica e inquietante sparizione porta in paese Luisa (Angiolini), una detective di città affiancata dallo schivo e puntiglioso collega locale (Pasotti). Le loro indagini porteranno alla luce i misteri e i segreti di questo piccolo borgo marittimo. “Nello scardinamento delle certezze emergono dubbi in cui tutti possiamo riconoscerci”, ha rivelato Ambra in un’intervista al Correre della Sera.

Il silenzio dell’acqua Mediaset e la nuova serialità

Il silenzio dell’acqua è diretta da Pier Belloni, che ha firmato fiction come R.I.S. – Delitti imperfetti e Squadra Antimafia – Palermo oggi. La sceneggiatura è di Jean Ludwigg (Io non mi arrendo, Incantesimo) e Leonardo Valenti (Distretto di Polizia, Romanzo criminale). La produzione è Vela Film, la società romana di Tommaso Dazzi e Maurizio Tini che ha già portato in tv La porta rossa e L’ispettore Coliandro. Il resto del ricco cast garantisce l’impostazione moderna della serie, come ha spiegato la sua protagonista: “Sarà il primo progetto con questo linguaggio su Canale 5”. Quando inizia non è ancora stato comunicato da Mediaset, per ora l’attrice apre già alla possibilità di una seconda stagione: “Mi piacerebbe un sacco”.