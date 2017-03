1 CONDIVISI Condividi Tweet

Violento incendio sul set di Una vita: sabato 11 marzo, durante le riprese della telenovela spagnola trasmessa in Italia da Canale 5, sono divampate fiamme che hanno demolito la “Calle” dove si trova il palazzo Acacias 38. Sono bruciate la cioccolateria, la sartoria, il portale, la chiesa, il chiosco e i Jardines del Principe, praticamente tutto quello che si vede quando si guarda la strada Acacias.

Undici vigili del fuoco sono entrati in azione per domare le fiamme: la maggior parte della scenografia della soap – circa 1200 metri quadrati – è andata distrutta, ma poiché l’incendio è avvenuto di notte, nessuno tra interpreti e maestranze è rimasto coinvolto. L’episodio ha reso necessaria la riorganizzazione delle riprese in modo da non essere costretti a fermarsi mentre si procede alla ricostruzione.

Violento incendio sul set di Una vita: il video

“Si stanno cercando soluzioni diverse. La priorità è quella di riprendere le registrazioni il più presto possibile”, ha dichiarato la produttrice María Roy a Rtve. “Fortunatamente, l’incendio non ha interessato l’altro gruppo degli interni della serie: le case dei personaggi”. I danni sono ingenti ma per ora ciò non intoppa la messa in onda della soap in Italia: le puntate di Una vita vengono trasmesse da Canale 5 con mesi di ritardo rispetto alla Spagna. Ecco un momento dell’incidente in un video postato su Twitter.

😱😱😱 Esta es la carga de fuego que han encontrado #BomberosCM cuando han llegado a la nave incendiada en #Pinto esta madrugada. Gran trabajo! pic.twitter.com/sPrPR5R3Nr — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) 11 marzo 2017