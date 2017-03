1 CONDIVISI Condividi Tweet

A poche ore dalle foto che hanno fatto sognare milioni di fan, Janet Hubert attacca la reunion di Willy il principe di Bel Air. La prima zia Vivian della popolare sitcom che lanciò un giovane Will Smith, si è scagliata contro i suoi ex colleghi e ha avuto parole non proprio tenere soprattutto per Alfonso Ribeiro, il mitico cugino Carlton.

I dissapori tra la Hubert e gli altri sono cosa nota. L’attrice, sostituita dopo tre stagioni, imputa a Will Smith egoismo e atteggiamenti da divo. Nel 1993 fu “costretta” a lasciare la serie perché chiese a Smith di aiutare il cast a fare come in Friends, ovvero chiedere al network paghe più alte per tutti gli attori. A quanto pare, Will rispose: “Il mio contratto è il mio contratto, il tuo è il tuo”. Nel 2016, invece, se la prese con la moglie, Jada Pinkett Smith, in merito alla polemica degli “Oscar bianchi”.

Janet Hubert attacca la reunion di Willy il principe di Bel Air

Ora nel suo obiettivo finiscono la reunion e le foto dell’evento postate su Instagram da Ribeiro. “So che quella putta** mediatica di Alfonso Ribero ha postato la sua cosiddetta foto-reunion. La gente continua a parlarmene” ha scritto. “È sempre stato il leccaculo di Will. Non ci sarà mai una vera reunion di Willy, il principe di Bel Air, non ho alcun interesse di rivedere nessuna di quelle persone da quel punto di vista”. L’attrice, che fu poi sostituita da Daphne Maxwell Reid, ha aggiunto: “Non sono per nulla offesa dalla foto… è stata per un evento di beneficenza di Karen (Karyn Parsons, la cugina Hilary, ndr), tuttavia mi spinge a tenere alcuni incontri a Hollywood per lanciare il mio libro di memorie ‘La perfezione non è una mamma da sitcom’ e raccontare il dietro le quinte prima di lasciare questa terra” .

The Remy Ma of 90s sitcoms is back pic.twitter.com/myYZGUb1OI — Ira Madison III (@ira) 29 marzo 2017