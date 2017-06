3 CONDIVISI Condividi Tweet

Julia Roberts debutta in tv. L’attrice è lʼennesima star di Hollywood ad arrivare sul piccolo schermo. La notizia, già circolata qualche mese fa, è diventata ufficiale. Come reso noto da The Hollywood Reporter, la diva di Pretty Woman sarà protagonista di Today Will Be Different. La limited series è stata acquisita da HBO, che ha chiuso un accordo con Annapurna Television per la messa in onda.

Da quando era stato annunciato, si era scatenata una battaglia tra le varie emittenti americane per strappare i diritti del progetto. A spuntarla è stata HBO, che ha creduto nello show tratto dall’omonimo romanzo di Maria Semple, inserito dal New York Times nella selezione dei libri più belli del 2016. Semple non è nuova ad adattamenti per la tv. In passato, ha scritto per il piccolo schermo Arrested Development e Mad About You.

La sua nuova serie racconterà un giorno nella vita di Eleanor Flood (Roberts), quello in cui la donna decide di mettere ordine nel suo caos personale. Cercando di cambiare vita per essere una persona migliore, Eleanor sarà messa alla prova da una serie di ostacoli. Dal figlio che si finge malato al marito che non è mai a casa, fino ad un ex collega che sta per pubblicare un libro scandalo destinato a far saltare parecchie teste.

Fresca di nomina come donna più bella del mondo e appena vista nel trailer di Wonder, Roberts è al suo esordio con Today Will Be Different. In passato era stata nel ricco cast di The Normal Heart. Nel tv movie incentrato sul propagarsi dell’HIV all’interno della comunità gay di New York nei primi anni Ottanta, aveva interpretato la dottoressa Emma Brookner.

Julia è l’ultima star a dedicarsi alla serialità televisiva. Presto, infatti, vedremo Meryl Streep nella serie The Nix, creata da J.J. Abrams. Julianne Moore e Robert De Niro saranno la coppia di punta di di un mafia drama di David O. Russell targato Amazon. Miles Teller guiderà il cast di Too Old to Die Young di Nicolas Winding Refn.