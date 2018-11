0 CONDIVISI Condividi Tweet

Kingdom è la nuova serie tv Netflix che arriverà in streaming all’inizio del prossimo anno.

Giunge dalla Corea del Sud e avrà tinte davvero horror. È stato descritto come un mix tra il dramma storico, il mystery action e il fantasy soprannaturale.

Già, perché la serie, ambientata 600 anni fa durante la dinastia Joseon, racconta l’esplodere di un virus letale che trasforma le vittime in zombie. Tra questi c’è il re defunto, che risorge con poteri incredibili ed è pronto a riconquistare l’impero.

Kingdom serie tv Netflix: cosa c’è da sapere

Come suggerito dal teaser, Kingdom avrà per protagonista un giovane principe (interpretato da Ji-Hoon Ju), che affronta una missione pericolosissima nel tentativo di capire cosa sta succedendo e salvare il proprio popolo.

Nel cast spiccano altri due divi locali come Doona Bae e Ryu Seung-ryong. La prima stagione di questo curioso zombie horror thriller, composta da sei episodi di 50 minuti l’uno, è diretta da Kim Sung-Hoon. Il suo nome suonerà sconosciuto in Italia, ma parliamo del filmmaker che ha sbancato il botteghino in patria con il thriller A Hard Day e il survival catastrofico The Tunnel.

Kingdom: Netflix lancia gli zombie coreani

Lo script di Kingdom è invece di Kim Eun-hee, sceneggiatrice alla quale si devono altre serie di successo come il pluripremiato poliziesco procedurale Signal, uno degli show più amati di sempre della tv coreana. “Ci sono un sacco di sangue e di teste tagliate, più di quanto non l’avrei fatta franca su qualsiasi network televisivo”, ha raccontato la showrunner.

Il progetto, infatti, è in cantiere dal 2011 ma è giunto in porto soltanto quest’anno. “Sono molto contenta del livello di libertà creativa che abbiamo ottenuto realizzando invece questa serie per Netflix”, ha confessato Kim.

Kingdom ha entusiasmato così tanto il servizio streaming che è già stata rinnovata per una seconda stagione. La prima verrà trasmessa da Netflix a partire dal 25 gennaio 2019. Insomma, manca ancora poco e poi ci siamo: preparatevi all’invasione degli zombie made in Corea!