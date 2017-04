0 CONDIVISI Condividi Tweet

Carrie Bradshaw cammina per le strade di New York con il suo tutù con cui potrebbe salire da un momento all’altro su un autobus come se niente fosse. Prima di tornare alla sua vita incasinata e a quel bus che sponsorizza la sua rubrica per il New York Star, la pozzanghera fa il suo dovere e la riporta dritta dritta alla realtà. Momenti diventati cult ma che avremmo corso il rischio di perdere. Lo rivela Entertainment Weekly, che ha pubblicato per la prima volta la sigla alternativa di Sex and the City.

Ebbene sì, la sigla di una delle serie simbolo degli anni ’90, dichiarazione d’intenti e metafora delle vite di Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha, sarebbe dovuta essere un’altra. Soltanto oggi arriva l’originale direttamente dagli archivi di HBO: una giovane Sarah Jessica Parker indossa un abito blu, si distrae guardando la pubblicità della sua rubrica sulla fiancata dell’autobus, e per poco non finisce per terra.

Ecco la sigla alternativa di Sex and the City

A spuntarla fu poi la sigla che oggi conosciamo tutti, caratterizzata dall’inconfondibile tema composto da Douglas J. Cuomo e Tom Findlay. Curioso anche il destino del tutù. Per anni sono stati in molti a credere che quel vestito fosse uno dei pezzi principali di Chanel. È stata Patricia Field, la stylist della serie, a rivelare che in realtà quell’abito venne recuperato in una cesta degli sconti…