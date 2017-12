1.4k CONDIVISI Condividi Tweet

La strada di casa 2 è più che una possibilità. La serie di Francesco Arlanch e Andrea Valagussa, prodotta da Luca Barbareschi e interpretata da Alessio Boni con Lucrezia Lante Della Rovere, Sergio Rubini e Thomas Trabacchi, ha conquistato il pubblico di Rai 1. In attesa dell’ultima puntata, si comincia già a parlare di una seconda stagione.

Nono e decimo episodio, andati in onda martedì 12 dicembre, hanno stracciato la concorrenza sul fronte ascolti. La storia di Fausto Morra ha incollato allo schermo 5.681.000 spettatori pari al 23.5% di share. Nonostante la prima serata vedesse l’inedito scontro di Coppa Italia tra Inter e Pordenone su Rai 2 e The Blind Side con Sandra Bullock su Canale 5.

Questa settimana, in occasione del gran finale, l’appuntamento è doppio. Giovedì 14 dicembre andrà infatti in onda l’ultimo atto della fiction e i fan scopriranno finalmente cosa ha fatto davvero il suo protagonista la notte del tragico incidente. Il pensiero degli spettatori è chiaro: non sono stati né Fausto né Lorenzo (Eugenio Franceschini). I due si coprirebbero a vicenda.

Gli indizi puntano piuttosto verso uno dei fratelli Crespi (Mauro Serio e Giovanni Franzoni), entrambi gelosi e invidiosi, magari con l’aiuto di Michele. Tutto si risolverà (almeno in parte) nell’ultima puntata, quando un inquietante ricordo si libera nella mente di Fausto. Un dettaglio capace di ribaltare ogni certezza e illuminare l’intera vicenda di una luce ancor più cupa e tragica.

La strada di casa 2 si fa? Parla Alessio Boni

Intanto, secondo quanto riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, sarebbe già prevista la realizzazione di una seconda stagione. Non è arrivata la conferma ufficiale, ma le parole di Alessio Boni lasciano ben sperare. L’attore, le cui parole sulle molestie subite da giovane hanno fatto discutere, ha infatti dichiarato: “La serie può benissimo continuare per altri 6, ma anche 12 episodi!”.

Anche gli sceneggiatori sono della stessa idea: “Il finale svelerà il mistero di questa stagione, ma i personaggi hanno ancora ampi margini di sviluppo”. Per chi avesse perso qualche episodio o volesse rivedere la serie per intero, La strada di casa è disponibile su RaiPlay.