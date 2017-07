415 CONDIVISI Condividi Tweet

Una bellissima notizia per tutti quelli che si sono emozionati con il gran finale della fiction Rai con Pietro Sermonti e Ana Caterina Morariu: dopo ipotesi, commenti speranzosi e saluti entusiasti del cast, arriva infatti la conferma che la terza stagione di Tutto Può Succedere si farà!

Il commento che conferma ai fan che la terza stagione di Tutto Può Succedere si farà

Ad annunciare Tutto Può Succedere 3 è una delle stesse protagoniste del cast: si trattqa di Camilla Filippi, l’amatissima Cristina del piccolo schermo. In risposta all’affetto ricevuto dai fan in queste settimane, ha deciso di far dormire sonni tranquilli a tutti:

“Molti mi hanno scritto che erano tristi perché forse non ci si vedeva per un po’. Però, ecco, io mi sentivo di dirvi che a settembre saremo sul set di ‘Tutto può succedere 3′. Così, io ve l’ho detto, ve l’ho buttata lì. Ci vediamo presto, grazie“.

Con 3.580.000 spettatori e uno share pari al 18.1%, l’ultima puntata è stata una delle più seguite e apprezzate, soprattutto per l’anima ‘buona’ della conclusione delle vicende. La famiglia Ferraro piace perché vive situazioni quotidiane, semplici eppure profonde, interessanti, che riguardano tutti. Insomma, sarebbe stato davvero un peccato non fare la terza stagione di Tutto Può Succedere, lo si capiva già dal modo in cui l’attrice ha ringraziato i suoi fan nel video su Facebook:

Il sentito ringraziamento dell’attrice della fiction

“Oggi è il giorno dopo l’ultima puntata di ‘Tutto può succedere 2′. È un giorno di bilanci, almeno per me. Nel farlo ho capito una cosa, che avevo bisogno di dirvi grazie. Veramente, grazie di cuore. Grazie per averci visto, grazie per avermi fatto emozionare con certi messaggi, grazie per avermi fatto ridere con certi Tweet. Grazie anche per il modo educato con cui mi fermate per strada e mi fate i complimenti, veramente grazie. Siete un pubblico prezioso e sono molto felice che voi siate il nostro pubblico“.

Insomma, ci rivediamo a settembre!