Law & Order True Crime è il nuovo spinoff del franchise più longevo e popolare della tv americana. Spinto dal successo di pubblico e critica di American Crime Story – Il caso O. J. Simpson (trionfatore agli Emmy 2016), Dick Wolf in persona ha assoldato lo showrunner René Balcer per ricostruire una storia di sangue senza precedenti: il caso Menendez.

Lyle ed Erik Menendez sono i fratelli parricidi e matricidi che hanno sconvolto l’opinione pubblica americana. La loro famiglia, in apparenza incarnazione ideale del sogno americano, nascondeva in realtà una serie di orribili segreti. Il padre Josè era una esule cubano arrivato a Hollywood in cerca di fortuna. Produttore di successo (aveva finanziato persino i film di Rambo, la saga di Sylvester Stallone), era sposato con l’ex reginetta di bellezza Kitty. Una coppia perfetta. Lui 45 anni, lei 43, due figli di 21 e 18 anni.

La sera del 20 agosto 1989, i coniugi Menendez vennero trovati in un bagno di sangue, colpiti a morte da due fucili a canna mozza, nella loro villa da oltre 4 miliardi di dollari. Furono i figli ad avvisare in lacrime la polizia, fornendo le false piste del delitto di mafia e dei sicari cubani. Dopo alcuni mesi, i due confessarono tutto a uno psichiatra: erano stati loro a commettere l’omicidio e il movente erano i soldi.

Law & Order True Crime porta in tv il caso Menendez

In sole due settimane, Lyle ed Erik avevano bruciato 700 mila dollari in auto di lusso, festini e preziosi. L’unica soluzione per conservare quel tenore di vita era uccidere i genitori per incassarne il patrimonio: 14 milioni di dollari. Il processo si trasformò ben presto in un vero e proprio evento mediatico. Il loro avvocato Leslie Abramson (interpretato nella serie da Edie Falco) rivelò che i fratelli erano in realtà vittime dei genitori: il padre li stuprava e li minacciava di morte, la madre era una pazza alcolizzata.

Nel 1996 il giudice Weisberg condannò i due all’ergastolo. Attualmente Lyle sconta la pena al Mule Creek State Prison di Ione, Erik al Richard J. Donovan Correctional Facility di San Diego. La prima stagione di Law & Order True Crime, composta da otto episodi, andrà in onda a partire dal 26 settembre su NBC. Eccone un’anticipazione.