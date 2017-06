174 CONDIVISI Condividi Tweet

Le fiction dell’autunno 2017 saranno un mix di intriganti novità e graditi ritorni. Dopo i successi della prima metà dell’anno, da Sorelle a La porta rossa fino a Maltese, la Rai promette altri titoli forti. Si comincia con Scomparsa, che vedrà Vanessa Incontrada nei panni di Nora. Una psicologa madre single di Camilla, adolescente inquieta che un giorno scompare misteriosamente. Le indagini saranno affidato al commissario Giovanni Nemi (Giuseppe Zeno).

Vittoria Puccini sarà invece protagonista di Romanzo famigliare, saga in sei puntate diretta da Francesca Archibugi. Stavolta nei panni di una madre alle prese con la figlia sedicenne, che a sua volta rimane incinta da adolescente. Incuriosisce Sirene con Luca Argentero e Valentina Bellè. Un mix di fantasy e commedia sentimentale diretto da Davide Marengo e scritto dal Ivan Cotroneo e Monica Rametta. Ispirato a Splash, è la storia di quattro sirene che sbucano nel Golfo di Napoli in cerca dell’ultimo tritone con cui è possibile procreare. Infine, tornerà la famiglia Costa (Neri Marcorè, Anna Valle e figlie) con Questo nostro amore 80.

Tutte le fiction dell’autunno 2017

Mediaset punta sull’azione. A partire da Rosy Abate – La serie, spin-off di Squadra Antimafia con uno dei personaggi che ha regalato maggior successo sul piccolo schermo alla sua protagonista, Giulia Michelini. Sorprenderà tutti Per amore di mia figlia, il ritorno in tv di Gianni Morandi. Un family drama sul rapporto contrastato tra un papà e sua figlia maggiore: speriamo di vedere il cantante come ai tempi di Padroni di casa.

Raoul Bova torna invece a vestire i panni di Ultimo, l’amato capitano dei Carabinieri, nel quinto capitolo della serie. Un action in piena regola per lo spirito libero che ha arrestato il capo della mafia stragista Totò Riina. Infine, spazio per Squadra Mobile – Operazione Mafia Capitale. Lo spin-off di Distretto di Polizia vedrà gli uomini di Roberto Ardenzi (Giorgio Tirabassi) alle prese con l’inchiesta che ha coinvolto l’amministrazione di Roma. Nel cast, fuori Serena Rossi e dentro Daniele Liotti: un ritorno che le fan di Claudio Sabatini aspettavano da tempo.