LeBron James e Morgan Spurlock hanno unito le forze per realizzare I Promise School. La documentary series, prodotta da Warrior Poets e SpringHill Entertainment, racconterà il lancio del progetto “I Promise”, una scuola che il campione di basket aprirà ad Akron per i ragazzi in difficoltà.

Il campione dei Cleveland Cavaliers conosce bene le disuguaglianze che colpiscono i bambini in aree svantaggiate. Cresciuto dalla madre-single Gloria, “The King” ha potuto studiare soltanto grazie all’aiuto delle famiglie del suo quartiere.

Così il Re di Cleveland è tornato nella sua città natale in Ohio per aiutare i ragazzi che hanno bisogno di assistenza. James ha dato una mano ad aprire una nuova scuola pubblica proprio ad Akron. L’inaugurazione avverrà nell’autunno del 2018 e si comincerà con i bambini del terzo e quarto anno. Entro il 2022, inoltre, verrà ampliata per accogliere studenti dal primo all’ottavo.

Spurlock, regista di Super Size Me e Come ti vendo un film, seguirà l’apertura della scuola e il suo impatto sul territorio. La serie analizzerà anche il nuovo approccio educativo che i docenti dell’istituto vogliono portare avanti. “Ciò che LeBron ha fatto sul campo non è niente in confronto agli effetti duraturi che sta avendo sui giovani di Akron”, ha raccontato a Variety. “Sono onorato di poter condividere questo viaggio con lui, così come con genitori, fan e insegnanti in tutto il mondo”.

LeBron James e Morgan Spurlock, ciak insieme

Questa è solo la più recente delle tante iniziative della stella dell’NBA. Negli ultimi sei anni, con la LeBron James Family Foundation, ha supportato più di 1200 ragazzi con borse di studio, programmi di tutoraggio e tirocini.

“Essere in grado di creare questa scuola per soddisfare in modo specifico le esigenze di questi ragazzi e delle loro famiglie significa tutto per me”, ha commentato James. “Ci sono così tanti bambini e famiglie che lottano, e vogliamo che questa scuola sia un luogo sicuro e positivo che li aiuti a rimanere sulla strada giusta per guadagnarsi il diritto allo studio. Avere qui SpringHill Entertainment e un incredibile regista come Morgan Spurlock per documentare questo processo è fantastico”.