Lino Banfi sulla cancellazione di Un medico in famiglia ha le idee molto chiare: è solo e soltanto la Rai a decidere. Parole che arrivano in seguito alla girandola di notizie contrastanti che hanno avvolto una delle fiction più popolari della tv.

Prima era arrivato l’annuncio che l’undicesima stagione si gira a gennaio, confermato dallo stesso Banfi. Poi, come un fulmine a ciel sereno, la notizie che nessuno si aspettava: è stato cancellato Un medico in famiglia 11.

Banfi, celebre Nonno Libero della serie di Rai 1, è stato sentito da Davide Maggio per far luce sull’intricata vicenda. Sua figlia Rosanna ha condiviso su Twitter una petizione contro l’eliminazione della serie. “Rosanna ha sentito questa cosa da voci di corridoio”, ha dichiarato l’attore pugliese. “Io avevo parlato con la produttrice, Veridiana Bixio, e so che questa undicesima serie si fa. Addirittura mi avevano detto che per girare le prime scene saremmo andati in Alto Adige, ma altro non so”.

Secondo Rosanna, la decisione sarebbe di Eleonora Andreatta, la direttrice di Rai Fiction. “Mi sembra strano”, ha confessato Banfi. “Ora devo capire, perché i primi a saperlo dovremmo essere noi: io, Vukotic, Scarpati. Ma non sappiamo assolutamente nulla”.

Quindi la serie continuerà o no? “Magari lo sapessi! Solo la Rai può deciderlo e non la produttrice, che ho visto cinque o sei giorni fa e mi ha detto: ‘Certo che la facciamo, cominciamo a gennaio o febbraio’. Basta che lo dicano per tempo, perché io ho altri impegni e devo capire cosa farò. Anche perché per adesso sto pensando al mondo agro-alimentare, che mi interessa di più”.

“Se mi chiedono di fare Un medico in famiglia sono in dovere di farlo, perché non posso abbandonare la gente che ci vuol bene”, ha concluso. “Però nel frattempo mi sto occupando di un marchio di prodotti pugliesi che andrà in tutti i supermercati e che si chiama Bontà Banfi. Con Rosanna e i miei nipoti apriremo un’orecchietteria take away a Roma, quindi i progetti mangerecci sono tanti”.