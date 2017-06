134 CONDIVISI Condividi Tweet

Lo abbiamo visto nella divertente action-comedy dal sapore eroico ‘I Peggiori’, ma dite la verità: non sareste felici di sapere che Lino Guanciale annuncia la Porta Rossa 2?

Su Facebook compare un video dell’attore che comincia a far ben sperare i fan

L’attore, originario di Avezzano, è stato uno delle rivelazioni di questa stagione televisiva: con il suo sorriso contagioso, gli occhi furbi e luminosi ed un ruolo iconico – quello di Cagliostro, nella fiction Rai che si è conclusa pochi mesi fa – ha conquistato definitivamente un pubblico che aveva già cominciato ad apprezzarlo ne ‘L’allieva’ e ‘Non dirlo al mio capo’.

Attualmente si trova in giro per i teatri italiani, una delle dimensioni del suo mestiere che più preferisce, e non ha potuto partecipare all’originale iniziativa che in questi giorni si sta svolgendo a Trieste: un tour cinematografico di tutti i luoghi de La Porta Rossa, un percorso ‘spettrale’ prima di tornarsi a chiedere: ma come si evolveranno le vicende di Cagliostro?

Guarda il video in cui Lino Guanciale annuncia la Porta Rossa 2

Quel finale un po’ aperto aveva lasciato tutti con un retrogusto amaro: sarà per questo che il video in cui Lino Guanciale annuncia la Porta Rossa 2 quasi per caso, lasciando scivolare l’informazione lì, sul suo profilo ufficiale Facebook, ha riscosso così tanto successo tra i suoi fan.

Nella didascalia leggiamo infatti: “Tour speciale a Trieste sui luoghi de “La porta rossa”! In attesa di tornare a vestire i panni i Cagliostro…” Quest’ultima frase in particolare non è sfuggita ai lettori, che hanno cominciato a commentare e chiedergli quando uscirà la prossima stagione.



Nel frattempo, ricordiamo le parole della bella Gabriella Pession, che oltre alla prospettiva di una season 2 aveva preannunciato anche un’apertura al mercato internazionale della serie: ” Ci tengo a dire che la serie è stata comprata da StudioCanal per una distribuzione internazionale, per cui uscirà in tutto il mondo sottotitolata. Prima d’ora è successo solo per Gomorra e Romanzo Criminale: diciamo che siamo all’interno di una terna vincente.”