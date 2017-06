237 CONDIVISI Condividi Tweet

L’isola di Pietro è una delle fiction dell’autunno 2017 più attese. La serie Mediaset segna il ritorno di Gianni Morandi in tv. La sua ultima apparizione sul piccolo schermo risale al 1998, anno della miniserie La forza dell’amore.

Stavolta il cantante di Monghidoro interpreta Pietro, il pediatra di Carloforte, l’isola di San Pietro nell’arcipelago sulcitano. Vedovo da molti anni, ha una figlia, Elena (Chiara Baschetti), che vive a Milano, e un bellissimo Golden Retriever di nome Sansone.

Pietro è molto amato in paese. La sua vita scorre serena, tra l’ospedale, gli amici e le corse in spiaggia con il suo cane. Ma un tragico evento riporta Elena sull’isola: la ragazza è diventata una poliziotta e deve indagare sull’esplosione di una vecchia tonnara durante una festa. Ad aiutarla sarà proprio il padre e queste indagini finiranno per cambiare la vita di tutti.

Diretta da Umberto Carteni (Studio illegale, Diverso da chi?), L’isola di Pietro conta su un ricco cast. Innanzitutto Cesare Bocci, amatissimo dal pubblico per il suo ruolo di Mimì Augello nel Commissario Montalbano. Al suo fianco ci sono Clotilde Sabatino, volto noto di Un posto al sole (il commissario Giovanna Landolfi), l’ex Cesaroni Federico Russo e Cosima Coppola, reduce dalla sesta edizione di Tale e Quale Show. La produzione è firmata Matilde Bernabei con Lux Vide, la società che ha realizzato successi televisivi come Don Matteo, Un passo dal cielo e Che Dio ci aiuti.

L’isola di Pietro: Gianni Morandi torna in tv

Alla fine delle riprese, per salutare e ringraziare gli abitanti dell’isola, Morandi ha tenuto un concerto a sorpresa sul lungomare di Carloforte. “È la prima volta che recito nei panni di un medico, per interpretarlo mi sono preparato tantissimo”, ha raccontato al settimanale Nuovo Tv. “Spero che questa serie entusiasmi gli spettatori tanto quanto ha entusiasmato me. L’isola di Pietro racconta una storia di passione e d’amore che, però, ha i contorni di un giallo”. La fiction, in sei puntate, andrà in onda nei prossimi mesi su Canale 5.