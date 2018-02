238 CONDIVISI Condividi Tweet

Ci potrebbe essere Lorella Cuccarini nel cast di L’Isola di Pietro 2. La fiction con Gianni Morandi, che si è conclusa il 29 ottobre scorso su Canale 5, prepara il ritorno dopo il successo della prima stagione. Gli ottimi ascolti hanno infatti spinto i vertici Mediaset e la casa di produzione Lux Vide a ragionare su un seguito delle avventure del dottor Pietro.

L’ultima puntata era stata seguita da 4.5 milioni di spettatori, con il 18,13 % di share. Un risultato in linea con la media degli altri episodi. Un grande boom per il progetto che ha ridato vigore alla serialità Mediaset in seguito ad un’annata deludente – Rosy Abate a parte.

L’Isola di Pietro 2 si farà, si erano chiesti molti fan. A quanto pare sì, come riportato da Fanpage. Secondo il magazine, per rilanciare la seconda stagione della serie l’idea sarebbe di affiancare Morandi ad una sua collega con cui ha già lavorato e che è molto amata dal pubblico italiano come Lorella Cuccarini. I due avevano fatto coppia nel 2002-2003 nel varietà di Rai 1, Uno di noi.

Lorella Cuccarini nel cast di L’Isola di Pietro 2

Per Cuccarini sarebbe un grande ritorno alla fiction dopo L’amore è sordo, andato in onda sull’ammiraglia Rai nel 2012. Su Canale 5, invece, la ballerina e attrice era stata nel cast della miniserie Piazza di Spagna nel lontano 1993. Attualmente impegnata a teatro, la sua ultima trasmissione televisiva è del 2016 quando ha portato in Rai il discusso show Nemicamatissima con Heather Parisi.

Morandi, reduce dalla positiva esperienza di Sanremo con Claudio Baglioni, si sta invece dedicando al suo nuovo album, uscito lo scorso mese di novembre ed intitolato D’amore d’autore. Pochi giorni fa è stato lanciato il video del secondo singolo, Una vita che ti sogno, diretto da Gianluca Calu Montesano. L’Isola di Pietro 2 sarà il prossimo passo.