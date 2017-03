4 CONDIVISI Condividi Tweet

Loretta Goggi presenta Sorelle, la nuova mini-serie in sei episodi scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, con la regia di Cinzia Th Torrini, al via il 9 marzo su Rai1 in prima serata. L’attrice si è messa alla prova con una parte per lei inedita: una nonna hippy, libera e indipendente, una madre sui generis che non si è mai sposata e ha avuto due figlie (Anna Valle e Ana Caterina Morariu) da due compagni diversi.

“Non sapevo se fossi in grado di interpretare questo ruolo, perché era fuori da ogni mia precedente interpretazione”, ha spiegato la Goggi presentando la fiction alla stampa. “L’ho fatto grazie alle indicazioni della regista. È un personaggio che non mi somiglia affatto, fa tutto il contrario di quello che faccio io nella vita. Ci ho lavorato molto, ci ho pianto… Cinzia mi ha telefonato per farmi vedere un manichino che portava abiti anni 70 per darmi un’idea di come dovessi essere vestita. Mi è piaciuta l’idea, ho recuperato a casa le gonne lunghe che avevo comprato in India e i gioielli d’argento”.

In questa storia al femminile, ambientata a Matera (capitale europea della cultura nel 2019) e in bilico tra commedia, dramma, giallo e mistery, Elena (Morariu) scompare misteriosamente. È madre di tre figli ed è una ragazza libera, al contrario della sorella Chiara (Valle), avvocato in carriera che ha chiuso con i sentimenti. Mentre la madre (Goggi) continua a percepire la presenza della figlia, un commissario di polizia (Irene Ferri) indaga sulla sparizione cercando di venirne a capo.

“Antonia si sente particolarmente vicina ad Elena, di cui condivide l’impulsività”, ha aggiunto Goggi. “Lei e le figlie si sono costruite una vita ad personam, perché sono molto libere caratterialmente. Elena, che si mette insieme al fidanzato della sorella (Roberto, interpretato da Giorgio Marchesi, ndr), dimostra di avere grande coraggio: inutile sacrificarsi se l’altro già ha la testa altrove”.

Una sfida assoluta che Loretta ha accolto con il consueto entusiasmo: “Io mi reputo sempre una debuttante. Ho iniziato a recitare a 10 anni, ma fino a 22 anni i ruoli erano sempre gli stessi: povera, orfana, moribonda. Sono passata alla rivista perché volevo far ridere. Non vedevo l’ora di fare un carattere. Per questo sono passata alle imitazioni. In questa fiction il mio ruolo è particolare, non so se sono stata in grado”.