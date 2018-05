1 CONDIVISI Condividi Tweet

Un avvenimento epocale per i fan di Love Boat: reunion completa del cast. È avvenuta a Los Angeles il 10 maggio 2018, una data da ricordare. Lo storico telefilm ha infatti ricevuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame. Il riconoscimento sul famoso boulevard è un omaggio significativo del mondo dello spettacolo. La serie prodotta negli Stati Uniti tra il 1977 e il 1987 e andata in onda da noi su Canale 5 a partire dal 1980, è stata una delle più amate di sempre dal pubblico televisivo. Alla reunion per celebrare l’evento non mancava quasi nessuno.

Love Boat: reunion del cast del telefilm

Erano presenti Gavin MacLeod (il saggio capitano Stubing), Jill Whelan (Vicki, la figlia del capitano), Ted Lange (il bartender Isaac), Bernie Kopell (il dottore rubacuori Adam Bricker), Lauren Tewes (la direttrice di crociera Julie) e Fred Grandy (il simpatico Gopher). Insomma, Love Boat ieri e oggi. L’equipaggio della Pacific Princess ha poi posato per le foto di rito davanti al Dolby Theater.

Love Boat telefilm cult per intere generazioni

Love Boat ha segnato anche la storia del piccolo schermo nostrano. I personaggi e le loro storie sono entrati nel cuore del pubblico che ne ha seguito le vicende attraverso anni di repliche. In Italia, la canzone Profumo di mare, cantata da Little Tony, divenne così famosa da far dimenticare, ai più, la pur popolare sigla originale cantata da Jack Jones. Peccato soltanto che la nave passeggeri Pacific, al cui interno venne girato lo show, sia stata demolita nel 2013 dopo aver stazionato in abbandono nel porto di Genova in seguito al fallimento della compagnia Quail Cruises. Poco male, però, perché oggi è stata sostituita dalla Princess Cruises, di cui Jill Whelan è testimonial. Per festeggiare la stella sulla Hollywood Walk of Fame, l’attrice, sulla sua pagina Instagram, ha condiviso questo simpatico video in compagnia di Gavin MacLeod.