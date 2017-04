3 CONDIVISI Condividi Tweet

Un eroe solitario che combatte disperatamente il malaffare e la malavita organizzata: Maltese è la nuova serie di Rai 1 che andrà in onda dalla prima settimana di maggio in prima serata. Presentata con successo al MipTv di Cannes, la fiction prodotta da Palomar con i tedeschi di ZDF Enterprises e Dramedy Productions sarà la prima di quattro serie realizzate dalla Rai per raccontare misteri e storture del nostro paese e chi li combatte.

Diretta da Gianluca Maria Tavarelli (Una storia sbagliata, Le cose che restano, Non prendere impegni stasera, già al timone di Il giovane Montalbano) e sceneggiata da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, la serie è ambientata negli anni Settanta e ha per protagonista Kim Rossi Stuart nei panni del commissario Dario Maltese. Fresco di trasferimento da Roma a Trapani, la città dov’è nato e cresciuto, è uno dei migliori alla sezione narcotici, ma non ha chiuso i conti col passato. Non ha mai avuto la forza necessaria per fronteggiare la perdita di suo padre, morto suicida quando lui viveva ancora in Sicilia. Rientrato a casa, assisterà all’omicidio del suo caro amico Gianni Peralta, anch’egli commissario, e ne erediterà la missione: sconfiggere la mafia.

Maltese: Kim Rossi Stuart sfida Montalbano

Ispirato ai classici La Piovra e Montalbano, Maltese avrà tuttavia uno sguardo e un taglio diversi. L’attrice tedesca Rike Schmid sarà Elisa Ripstein, fotografa siciliana d’adozione ma originaria di Stoccarda ricalcata sulla figura di Letizia Battaglia, reporter e “fotografa della mafia”. Francesco Scianna sarà invece un giornalista ispirato ai grandi cronisti vittime di mafia, come Mauro De Mauro, Mario Francese, Mauro Rostagno e Giuseppe Fava. Nel cast sarà presente anche Valeria Solarino, che si ritrova al fianco di Rossi Stuart dopo un altro crime drama, Vallanzasca di Michele Placido.