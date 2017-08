171 CONDIVISI Condividi Tweet

Miami Vice pronto al reboot. La serie cult, creata da Michael Mann e andata in onda dal 1984 al 1989, potrebbe ritornare sugli schermi televisivi. Dopo il film con Colin Farrell e Jamie Foxx, arrivato nelle sale nel 2006, il network NBC ha iniziato lo sviluppo di un reboot dello show.

Il revival della serie simbolo degli anni Ottanta potrà contare sul sostegno di Chris Morgan e Vin Diesel, già collaboratori in occasione della saga di Fast & Furious. I due saranno coinvolti come produttori.

Come reso noto da The Hollywood Reporter, la sceneggiatura sarà scritta da Peter Macmanus, già autore della serie Satisfaction. La storia avrà nuovamente come protagonisti gli agenti James “Sonny” Crockett e Ricardo “Rico” Tubbs, interpretati nella versione originale dagli iconici Don Johnson e Philip Michael Thomas.

L’idea del reboot è arrivata da Diesel in prima persona. Sarà lui ad interpretare Sonny? Le bocche sono ancora cucite per ciò che riguarda il casting. Sono passati più di trent’anni da quando Miami Vice ha avuto inizio. Johnson e Thomas di strada ne hanno percorsa a bordo delle loro meravigliose auto.

Miami Vice pronto al reboot: come sono Sonny e Rico oggi?

Dopo un periodo di profonda crisi artistica e personale negli anni Novanta, Don Johnson oggi è tornato in pista. Soprattutto grazie al cinema di genere. Quentin Tarantino lo ha voluto nel cast di Django Unchained, Jim Mickle gli ha affidato una bella parte in Cold in July, Robert Rodriguez l’ha preteso nella serie Dal tramonto all’alba. Prossimamente lo vedremo in Brawl in Cell Block 99 di S. Craig Zahler, crime thriller carcerario che promette sangue e azione mozzafiato.

Philip Michael Thomas è stato più sfortunato. Terminata l’esperienza di Miami Vice, non è riuscito a cavalcare l’onda del successo. Dopo le collaborazioni con Bud Spencer in Detective Extralarge e Noi siamo angeli, ha progressivamente lasciato la recitazione per dedicarsi alla sua grande passione: la musica.