0 CONDIVISI Condividi Tweet

Mindhunter teaser online per l’attesissima serie Netflix creata da David Fincher e prodotta con Charlize Theron. Jonathan Groff (Looking), Holt McCallanay (Sully), Anna Torv (Fringe) e Hannah Gross (Unless) sono i protagonisti di questo crime drama che segna il ritorno del regista di Gone Girl e The Social Network al lavoro con il colosso dello streaming dopo la collaborazione per House of Cards.

Basato sul romanzo del 1996 “Mind Hunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit” scritto dagli ex profiler John Douglas e Mark Olshaker, la serie – ambientata nel 1979 – è un ritorno alle atmosfere di Zodiac: sei anni dopo aver cominciato a dare la caccia agli assassini seriali, Douglas si ritrovò a lottare contro la morte. Colpito da un collasso dovuto allo stress nel 1983, restò in coma per una settimana e impiegò cinque mesi per rimettersi in pista e tornare a lavorare per il Bureau.

Mindhunter teaser online

Fu lui a contribuire alla cattura di Gary Ridgway, l’assassino di Green River, e Wayne Williams, l’omicida nero di Atlanta. Una storia che ha già ispirato altri celebri personaggi come Jack Crawford di Il silenzio degli innocenti, Will Graham di Hannibal e Jason Gideon di Criminal Minds. Mindhunter debutterà ad ottobre e gli episodi saranno diretti da Fincher, Asif Kapadia (Amy, Senna), Tobias Lindholm (A War, A Hijacking) e Andrew Douglas (Amityville Horror, U Want Me 2 Kill Him?).