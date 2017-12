0 CONDIVISI Condividi Tweet

Miss Italia 2017 nel cast di Don Matteo 11: Alice Rachele Arlanch, la vincitrice della settantottesima edizione del concorso di bellezza, debutterà come attrice nella fiction di Rai 1. Le riprese sono attualmente in corso in Umbria. Ma Alice non è riuscita a trattenere l’emozione.

In un’intervista al settimanale Oggi, Arlanch ha infatti annunciato di essere una delle new entry della serie, anche se apparirà solamente nell’ultima puntata.

Dopo l’arrivo a sorpresa di Andrea Damante (direttamente da Uomini & Donne) e soprattutto il ruolo chiave di Maria Chiara Giannetta (la sostituta di Simone Montedoro), ora tocca alla ventiduenne di Vallarsa. “Sono andata a fare un provino poco dopo l’elezione, accompagnata da Patrizia Mirigliani”, ha raccontato. “Ho detto le mie battute e le ragazze addette al casting mi hanno subito fermato: ‘No, così non va bene’. Mi hanno dato alcune dritte, ci ho riprovato e le ho convinte”.

“Sono felice perché Nino Frassica è il personaggio che più di ogni altro desideravo incontrare, lo seguo fin da piccola”, ha confessato. “Prima lo vedevo in tv e ora sono passata dall’altra parte, ho già iniziato le riprese a Spoleto. Come mi hanno accolta Frassica e Terence Hill? Potevano ignorarmi, e invece era tutto un ‘come stai, hai sete, hai fame, sei emozionata’. Mi sono sentita accolta in una grande famiglia”.

Miss Italia 2017 nel cast di Don Matteo 11

Insieme a lei nel cast, ci saranno anche Federico Russo (Mimmo dei Cesaroni), Maurizio Lastrico (prenderà il posto lasciato da Dario Cassini), Bebo Storti, Francesco Biscione, Cristiano Caccamo e Romina Carrisi. Apparizione speciale pure per un caro amico di Hill: Carlo Conti.

Nata il 20 ottobre 1995 a Rovereto, Alice Rachele Arlanch è studentessa alla Facoltà di Giurisprudenza a Trento. Con la sua bellezza semplice e naturale ha vinto il titolo di Miss Italia 2017 superando in finale Laura Codén e Samira Lui. Adesso l’esordio in tv nella nuova e attesa stagione della fiction più amata dagli italiani.

Arrivata a Spoleto, domani per me sarà un grande giorno… ✨ #staytuned #MissItalia #missitalia2017 #alicerachelearlanch Un post condiviso da 👸🏽 Alice Rachele Arlanch (@alicerachelearlanch) in data: 20 Nov 2017 alle ore 08:17 PST