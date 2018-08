0 CONDIVISI Condividi Tweet

Mr Robot 4 sarà la quarta e anche ultima stagione della serie tv di USA Network. Lo ha annunciato il suo creatore, Sam Esmail, in una intervista concessa a Hollywood Reporter. Il cyber-thriller dedicato al fenomeno degli hacker con protagonista Rami Malek si concluderà con gli episodi della Season 4. “Sono incredibilmente onorato per questo e per il lavoro fatto da tutte le persone coinvolte, che hanno contribuito a dare corpo alla mia visione” ha dichiarato Esmail con una punta di amarezza per la scelta presa.

Mr Robot 4, stagione finale per la serie tv

“Fin dal primo giorno – ha aggiunto il creatore di Mr. Robot – ho cercato di avere chiara la fine e ho deciso che arriverà con la prossima stagione. Nessuno di noi avrebbe voluto, ma rispettiamo così tanto il viaggio intrapreso da Elliot da non voler rimandare ulteriormente l’inevitabile finale”. A confermare l’addio allo show è stato anche Malek, che dal 29 novembre vedremo nei panni di Freddie Mercury nel biopic sui Queen, Bohemian Rhapsody.

Mr Robot 4, serie di Sam Esmail alla season conclusiva

“Sam lo ha sempre detto che sarebbero state quattro o cinque stagioni e continua ad avere questo pensiero in mente” ha spiegato l’attore. “Sono sicuro che lo studio vorrebbe andare avanti il più possibile, ma lui è titubante. Ha una storia chiara da raccontare, quindi ogni sua decisione avrà la mia approvazione”. Nonostante il successo di pubblico e critica (tre Golden Globe e due Emmy vinti), Mr. Robot finirà quindi nel 2019 con i 12 episodi della quarta stagione. L’annuncio è arrivato anche dalla pagina Facebook ufficiale della serie. “Ogni conseguenza. Ogni colpo alla tastiera. Tutto ci ha condotto a questo punto. L’ultima stagione di Mr. Robot arriva nel 2019” si legge nel post che sancisce la chiusura del cerchio per uno dei più importanti fenomeni pop degli ultimi anni.