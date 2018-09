0 CONDIVISI Condividi Tweet

Non mentire cast e personaggi della serie tv sono uno dei punti forti di questo progetto che mira a ridefinire la fiction di casa Mediaset. Remake della serie anglo-americana Liar, Non mentire ricostruisce un controverso caso di stupro che vede coinvolti un’insegnante e un chirurgo. Il loro primo appuntamento, apparentemente innocente, si trasforma infatti in uno scambio di accuse che finisce per stravolgere le loro vite. I protagonisti dell’originale sono Joanne Froggatt (Downton Abbey) e Ioan Gruffudd (Forever). Greta Scarano e Alessandro Preziosi sono invece Laura e Andrea nell’adattamento italiano.

Non mentire cast e personaggi

Scarano è la giovane e talentuosa attrice premiata col Nastro d’Argento e il Ciak d’Oro per la sua interpretazione in Suburra di Stefano Sollima. In televisione è stata molto apprezzata per il personaggio di Elisa nella serie cult di Sky In Treatment e nei panni di Emanuela Loi, la poliziotta che proteggeva Paolo Borsellino, in Liberi sognatori. Su Instagram, i suoi followers crescono giorno dopo giorno.

Preziosi non ha bisogno di presentazioni. Consacrato al successo da Vivere ed Elisa di Rivombrosa, si divide tra cinema e teatro senza disdegnare il piccolo schermo. Recentemente l’attore napoletano ha regalato una delle sue migliori interpretazioni proprio in tv, nei panni del boss della camorra Michele Zagaria nella serie Sotto copertura.

Non mentire fiction con un grande cast

Insieme ai due protagonisti, il regista Gianluca Maria Tavarelli ha diretto un cast ricco di volti noti. Paolo Briguglia ha all’attivo oltre 30 tra film e fiction tv e una vasta esperienza teatrale. Nella passata stagione è stato tra i protagonisti de Il Cacciatore, serie di Rai 2 nella quale ha impersonato Tony Calvaruso, autista del boss Bagarella. Claudia Potenza ha lavorato con Ferzan Özpetek (Magnifica presenza) ed è stata Agnese Borsellino in Era d’estate di Fiorella Infascelli.

Matteo Martari, oltre ad essere la new entry di I Bastardi di Pizzofalcone 2 e il fortunato fidanzato di Miriam Leone, è stato Luigi Tenco nel biopic su De Andrè, Principe libero. E ancora la giovane promessa Fiorenza Pieri e gli esperti caratteristi Duccio Camerini, Simone Colombari e Ahmed Hafiene. Insomma, un cast davvero forte per un thriller intenso, avvincente e tremendamente attuale. Per sapere quando inizia, ecco il nostro approfondimento sulla fiction Non mentire.