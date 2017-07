332 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono quattro le nuove fiction in lavorazione in casa Rai. Dopo aver annunciato le fiction 2017-2018 durante la presentazione dei palinsesti, in autunno si batteranno i ciak di serie che vedremo a partire dal prossimo anno. Due sono le novità assolute e due le conferme.

Il progetto più intrigante è La mossa del cavallo. Dietro ci sono la Palomar di Carlo Degli Esposti e un romanzo di Andrea Camilleri.

“Da anni stiamo pensando a questo progetto, ma ci sono state difficoltà a causa degli alti costi”, aveva spiegato al Giornale il produttore Max Gusberti. “Ora stiamo andando avanti. Passione, amore e cronaca sono gli elementi su cui si basano le puntate, quel mix di storia e quotidianità uniti all’ironia e alla fantasia cui ci ha abituati Camilleri che sa raccontare la Sicilia, e la vita, come nessun altro”.

La storia è quella di Giovanni Bovara, siciliano cresciuto a Genova e tornato ai mulini di Montelusa come ispettore capo. Accusato di un crimine non commesso, Bovara dovrà combattere per affermare la propria innocenza e ci riuscirà solo recuperando il suo dialetto. Il cast è attualmente in via di definizione. Luca “Montalbano” Zingaretti o Michele “Giovane Montalbano” Riondino protagonisti? Staremo a vedere.

Le nuove fiction in lavorazione per il 2018

La seconda novità è Carlo & Malik, mini-serie a sfondo sociale in sei puntate annunciata da Claudio Amendola a Giffoni. “Ho un rapporto solido e antico con la televisione e con il pubblico televisivo”, ha detto l’attore e regista romano al festival. In questo nuovo progetto, le cui riprese inizieranno a settembre, Amendola ritroverà Marco Pontecorvo, il regista che lo ha già diretto in Lampedusa. Produce Cattleya.

Infine, due conferme. La seconda stagione di Rocco Schiavone, attualmente in preparazione per la regia di Giulio Manfredonia. I ciak al via a settembre. La terza stagione di Una pallottola nel cuore, la serie con Gigi Proietti nei panni del giornalista di cronaca nera Bruno Palmieri. Le riprese inizieranno dopo l’estate.