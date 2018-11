0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono tre le nuove serie tv di Amazon Prime che debuttano a novembre 2018. L’attesa è tutta per lei: Julia Roberts. L’attrice premio Oscar è la protagonista di Homecoming, che arriva in streaming a partire dal 2. Si tratta del nuovo show di Sam Esmail, il creatore di Mr. Robot. Stavolta siamo dalle parti del thriller psicologico, con un particolare schema narrativo.

Homecoming è infatti raccontato a ritroso. Conosciamo la protagonista Heidi Bergman (dimenticate Pretty Woman) in un modo, ovvero come cameriera in una tavola calda e intenta a prendersi cura dell’anziana madre. Man mano che l’azione prosegue, scopriamo che Heidi era in realtà un’assistente sociale in un centro di supporto che aiuta reduci di guerra a reinserirsi in società. Qualcosa (o qualcuno) l’ha convinta a lasciare quel lavoro. E ora qualcun altro vuole indagare sul perché abbia mollato tutto.

Nuove serie tv Amazon Prime novembre 2018

Il 9 novembre debutta invece Beat, curioso esperimento che arriva dalla Germania. Beat è il soprannome del giovane protagonista, un pr della scena techno berlinese coinvolto in un losco affare di droga, spie e criminali. Tamarra come solo i tedeschi sanno essere, la serie promette musica (e ritmo) a rotta di collo. La cultura clubber avrà finalmente il suo show di riferimento.

Amazon Prime Video, serie tv 2018: le novità di novembre

Dal 16 tocca infine a The Gymkhana Files: qui chi non è appassionato di guida estrema lasci pure perdere. Questa serie porta in tv i video che Ken Block, uno dei piloti più famosi al mondo grazie alle sue doti da funambolo, pubblica con successo sul web. Un dietro le quinte tra gomme a brandelli, trazioni integrali e disposizioni biturbo: roba da adrenalina pura. La serie è composta da otto episodi: Amazon ne trasmette due alla settimana, in versione originale sottotitolata. Viene mal di testa già soltanto a vedere il trailer.