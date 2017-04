1 CONDIVISI Condividi Tweet

Roseanne Barr, John Goodman e Sara Gilber hanno già accettato: Pappa e ciccia tornerà con una nuova stagione da 8 episodi. Il revival della storica sit-com statunitense targata ABC, trasmessa in Italia da Canale 5 tra il 1990 e il 1998 e poi in repliche fino agli inizi del 2000, ha avuto semaforo verde dai produttori esecutivi Tom Werner e Bruce Helford, che se ne occuperanno insieme a Barr e Gilbert. Il progetto è stato al momento venduto a diversi network e servizi streaming, tra cui ABC e Netflix.

Dopo la reunion tra papà Dan e la ribelle Darlene in un mini sketch del programma The Talk, il pubblico potrà finalmente rivivere le vicissitudini dei Conner, tipica famiglia della working-class statunitense alle prese con i problemi quotidiani del lavoro e dell’educazione dei figli. Roseanne (questo il titolo originale) è rimasto nel cuore di milioni di spettatori: non a caso fu lo show televisivo più visto negli Usa tra il 1989 e il 1991.

Pappa e ciccia, clamoroso revival in arrivo

La serie valse ai suoi protagonisti numerosi riconoscimenti. Roseanne Barr (diventata Annarosa nella versione italiana) vinse un Emmy (su quattro candidature) e strappò un Golden Globe su altre cinque nomination, mentre John Goodman ottenne sette nomination all’Emmy (senza mai vincere) e trionfò con un Golden Globe dopo quattro candidature. Oltre ai figli Darlene (la Gilbert), Becky (Lecy Goranson dalla prima alla quinta stagione, Sarah Chalke dalla sesta alla nona) e D.J. (Michael Fishman), nel cast della sit-com erano presenti anche Laurie Metcalf (vincitrice di diversi Emmy per il suo personaggio di Jackie, la sorella minore di Annarosa) e Johnny Galecki, futura star di Big Bang Theory. Insomma, dopo i revival di 24: Legacy, Prison Break, Una mamma per amica e gli imminenti Twin Peaks e Will & Grace, anche i fan della famiglia più scalcagnata e adorabile dell’Illinois saranno accontentati.