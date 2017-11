374 CONDIVISI Condividi Tweet

Ormai siamo in dirittura di arrivo: le anticipazioni de Il Paradiso Delle Signore 7 novembre sanciscono ufficialmente uno degli ultimi appuntamenti con l’apprezzata fiction anni ’50 con Giusy Buscemi (da poco incinta) e Giuseppe Zeno. E la domanda nasce spontanea: possiamo aspettarci una terza stagione?

Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore 7 novembre: l’ultima puntata che chiuderà le vicende milanesi di Teresa, Pietro, Andreina, Vittorio & co

Tra adorabili costumi e location vintage, anche questa season 2 sta ormai giungendo al termine: il prossimo martedì verrà infatti trasmessa l’ultima puntata, e l’attesa del pubblico cresce sempre di più. In molti, infatti, sono curiosi di sapere come si evolverà il rapporto tra Teresa e Pietro, ma anche quello tra Vittorio e Andreina – che per giunta sono, a loro modo, collegati.

Per chi volesse cominciare a farsi un’idea, ecco qualche anticipazione/spoiler de Il Paradiso Delle Signore 7 novembre, ovvero: l’ultima puntata.

Partiamo dall’affascinante imprenditore Pietro Mori, che finalmente riuscirà a confidare i suoi problemi alla bella Teresa, che, ancora una volta, mostrerà la sua fiera e generosa tempra e farà di tutto per aiutarlo con gli inquilini del palazzo della contessa, un affare che il proprietario de Il Paradiso Delle Signore non è stato particolarmente fortunato. O almeno, questo è quello che ‘qualcuno’ sta provando a fargli credere. Riusciranno i due protagonisti a sventare questo piano?

Di sospetto c’è Jacobi, che si è occupato della perizia dell’edificio. Come dimostrare, tuttavia, il suo coinvolgimento nel tentativo di incastrare Mori?

Cosa succederà nell’ultima puntata della fiction?

Anna, la giovane segretaria del Paradiso, nel frattempo, si troverà ad affrontare il papà di sua figlia che, insieme a sua moglie, vuole portarle via la bambina. Nel secondo episodio, invece, ci troveremo ad un passo dalla celebrazione del nuovo anno, e vedremo Corrado alla (ri)conquista della signorina Mantovani. Nel clima generale di festa e preparativi, Pietro apparirà non particolarmente in vena: il motivo, naturalmente, sono le terribili vicende che minacciano di togliergli per sempre il suo amato Paradiso.

Poche se non nessuna notizia su cosa succederà a Vittorio e Andreina. Per il loro destino, non resta che attendere il 7 novembre su Rai Uno e, naturalmente, incrociare le dita per un rinnovo della serie – di cui al momento ancora non si parla.