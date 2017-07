0 CONDIVISI Condividi Tweet

Patrick Melrose è una delle serie più attese della prossima stagione. Limited series targata Showtime, avrà per protagonista e produttore esecutivo Benedict Cumberbatch. Ma non solo. Come reso noto da Variety, nel cast ci saranno anche Jennifer Jason Leigh, Hugo Weaving e Anna Madeley.

Lo show è tratto da I Melrose, ciclo di romanzi semi-autobiografici scritti da Edward St Aubyn. Una raccolta di cinque libri che ha destato enorme scalpore nei paesi in cui è apparsa.

Edward St Aubyn è il rampollo di un’antica e nobile famiglia aristocratica inglese. Il protagonista dei suoi racconti è il suo alter ego Patrick Melrose (Cumberbatch), impegnato tenacemente a porre fine alla sua esistenza abusando di alcol e droga. I cinque episodi che compongono la serie saranno basati sui cinque romanzi del ciclo.

Nel primo, il padre David (Weaving), sadico e autoritario, uccide i sogni e le fantasie del piccolo Patrick, mentre la madre Eleanor (Leigh), persa in una nebbia di alcol e rimpianti, non si avvede di nulla. Nel secondo, Patrick – ventiduenne e tossicodipendente – si reca a New York per raccogliere le ceneri del padre, e vaga per le strade della metropoli a caccia di eroina e in fuga dai ricordi.

Patrick Melrose, grande cast per la serie tv

Il terzo episodio vedrà Patrick libero dalla dipendenza ma combattuto tra il disgusto per il mondo e il desiderio di lasciarsi alle spalle l’adolescenza sregolata. Nel quarto, Patrick è alle prese con le promesse infrante e gli inaspettati slanci filantropici della madre. Nell’ultimo, Melrose ritroverà una sorta di salvezza dopo la morte di Eleanor e il matrimonio con la moglie (Madeley).

David Nicholls (Via dalla pazza folla, Grandi speranze) è lo sceneggiatore dei cinque episodi, che saranno diretti dal tedesco Edward Berger (Deutschland 83). Le riprese inizieranno ad agosto. La mini-serie andrà in onda negli Usa su Showtime e in Europa su Sky Atlantic.