Penelope Cruz è Donatella Versace nella prima foto di American Crime Story. L’attrice spagnola ha postato sul suo profilo Instagram un’immagine della sua trasformazione. In questi giorni sul set della terza stagione della serie antologica, la diva veste i panni della stilista sorella di Gianni, il fondatore dell’omonimo impero della moda. Prima dello scatto social, dalle location di Miami era stato “rubata” questa eloquente istantanea.

Dopo il clamoroso successo di pubblico e critica di The People v. O. J. Simpson, The Assassination of Gianni Versace racconterà la tragica morte di Gianni. Creata da Ryan Murphy con Nina Jacobson e Brad Simpson e sceneggiata da Tom Rob Smith, la serie ricostruirà il misterioso omicidio dello stilista, interpretato da Edgar Ramirez. Ricky Martin sarà il suo compagno di lunga data Antonio d’Amico. Fu lui uno dei tanti a sostenere l’innocenza di Andrew Cunanan (Darren Criss), considerato invece colpevole del delitto.

La terza stagione di American Crime Story si basa sul libro “Vulgar Favors – Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in U.S. History”, inchiesta della giornalista di Vanity Fair, Maureen Orth. I nuovi episodi andranno in onda nel 2018, anticipati da American Crime Story: Katrina, incentrato sulle vicende del devastante uragano del 2005. Era stato lo stesso Murphy ad anticiparne il titolo pubblicando un’immagine di Criss e Max Greenfield sul suo profilo Instagram.

Cruz, tornata momentaneamente in Europa per partecipare al Festival di Cannes con il presidente di Giuria Pedro Almodóvar, è chiamata ad un ruolo difficile. Per la parte di Donatella, ha infatti battuto la concorrenza di altre grandi star, su tutte Lady Gaga. Una scelta non così scontata perché Penelope è al debutto assoluto nella serialità americana. Un casting perfetto, a giudicare da questo scatto che ha subito incassato oltre 25mila like.

