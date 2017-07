1 CONDIVISI Condividi Tweet

Le prime immagini di Rosy Abate fanno presagire piombo, vendetta e furore. Arriverà a settembre su Canale 5 lo spin-off di Squadra Antimafia dedicato ad uno dei personaggi più amati della serie. Una fiction in cinque puntate che vedrà Giulia Michelini protagonista assoluta.

La regina di Palermo, un mix letale di fascino e carisma, guida il cast dello show, che promette azione mozzafiato e colpi di scena.

La scelta di puntare su questo spin-off è arrivata direttamente da Pier Silvio Berlusconi, il vicepresidente di Mediaset. Per sua esplicita richiesta, infatti, sarà Rosy Abate ad aprire la stagione autunnale dei palinsesti Mediaset 2017-2018, che ritenta con la fiction dopo gli insuccessi della prima parte dell’anno.

Andato in onda dal 2009 al 2016 per otto stagioni, Squadra Antimafia si è concluso con la morte apparente della mafiosa siciliana. Quell’esplosione nella pompa di benzina è in realtà l’inizio di una nuova vita per Rosy. Avvolta ancora dal mistero intorno alla morte del figlio, il piccolo Leonardino. Cinque anni dopo l’evasione dal convento, Abate ha cambiato nome e identità diventando Claudia. Una scelta per niente casuale, in onore dell’amica poliziotta al comando della “Duomo” uccisa (davvero?) nella quarta stagione.

Ecco le prime immagini di Rosy Abate

Ideata da Pietro Valsecchi e prodotta da Taodue, Rosy Abate è diretta da Beniamino Catena. Ad affiancare Giulia Michelini ci sarà Paolo Pierobon (Filippo De Silva), altra presenza storica di Squadra Antimafia il cui destino è legato alla vita del piccolo Leonardo. Nel cast saranno presenti anche Raniero Monaco di Lapio, Bruno Torrisi, Francesco Ricci, Paola Michelini e Valentina Carnelutti.

La pagina Facebook ufficiale di Rosy Abate ha lanciato un teaser che annuncia ghiotte novità. Rosy, in intimo sensuale, minaccia con la pistola il suo presunto amante, o quasi. L’uomo ha delle rivelazioni importanti da fare su Leonardo? Sarà questa una delle prime scene che vedremo nella prima puntata della serie?