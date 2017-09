0 CONDIVISI Condividi Tweet

Riaprono le scuole e Provaci ancora Prof 7 torna in prima serata su Rai1. La professoressa più pasticciona, bizzarra e amata del piccolo schermo, interpretata da Veronica Pivetti, sarà protagonista delle otto puntate in onda ogni giovedì dal 14 settembre.

L’attrice, che ha fatto scalpore per le sue recenti dichiarazioni su donne e identità di genere, si è subito detta entusiasta di questa nuova avventura.

“Camilla ha moltissimo di me e viceversa. Spero di incontrarla ancora parecchie volte, sì perché le idee per l’ottava stagione ci sono, eccome”, ha rivelato presentando la serie alla stampa. La sua prof è “una donna esplosiva, ma non una superdonna, fa errori, è molto umana, intuitiva e passionale”. Stavolta vivrà una situazione completamente capovolta rispetto al passato: Gaetano (Paolo Conticini) è diventato il suo lui e Renzo (Enzo Decaro) il terzo incomodo.

Il risultato è una commedia pura che mescola momenti divertenti e drammatici, commoventi e carichi di suspense. Al centro delle vicende ancora matrimoni e convivenze, perché il compito di Camilla resta quello di mantenere gli equilibri di una famiglia ormai allargata. “La famiglia non ha un valore in assoluto, il suo valore dipende da noi”, ha detto Pivetti. “È difficile coltivare rapporti forti e di fiducia nel corso della vita, quindi credo che anche quando si trasformano sia giusto non gettarli al vento”.

Provaci ancora Prof 7, in prima serata dal 14 settembre

L’arrivo di un affascinante medico legale, Bianca De Olivares (Valentina Pace), farà vacillare il Vice questore Berardi, mentre la nuova scuola (un istituto per adulti) e i tanti casi da risolvere metteranno a dura prova la professoressa Baudino. Nel cast sono confermati Pino Ammendola (l’ispettore Torre), Ludovica Gargari (Livietta, la figlia di Camilla e Renzo) e Luca Murphy (George, il giovane marito inglese di Livietta). Realizzato da Endemol Shine Italy su un soggetto di Dido Castelli e Margherita Oggero (ispirato ai suoi romanzi), Provaci ancora Prof è diretto dal debuttante Lodovico Gasparini.

📝 Compiti per casa 📝

✔ Mettersi comodi sul divano

✔ Guardare la nuova stagione di #ProvaciAncoraProf!

QUESTA SERA 21.25 #Rai1@ProvaciProfTV pic.twitter.com/pWcEBlDtnb — Rai1 (@RaiUno) 14 settembre 2017