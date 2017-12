654 CONDIVISI Condividi Tweet

Erano in molti a chiedersi quanto ha guadagnato Giulia Michelini per Rosy Abate. L’attrice aveva spesso dichiarato di non voler tornare a vestire i panni della Regina di Palermo, il personaggio nato nella serie Squadra antimafia.

Dalla prima all’ottava stagione, con le indagini sulla sua presunta morte e sul suo tesoro milionario, Michelini sembrava aver esaurito la carica emotiva della sua eroina. Complice anche il cinema, che l’ha sempre più cercata, da Ozpetek a Paolo Franchi.

Gli ascolti hanno fatto il resto. La fiction di Canale 5 ha chiuso l’ultima puntata con 5.3 milioni di spettatori e il 21% di share. Così la serie targata Taodue si è inserita di diritto tra i successi Mediaset della (magra) stagione. Buona parte del merito è proprio di Giulia, “del suo talento e della sua interpretazione spettacolare”, come ha spiegato il produttore Pietro Valsecchi. Pari al commissario Cattani o a Montalbano.

Rosy, secondo Valsecchi, è “un’eroina totalmente nuova per le serie italiane abituate a imbrigliare le donne in ruoli stereotipati, in cui di solito risaltano come qualità dominanti il fascino o le relazioni sentimental/famigliari. Rosy al contrario è dura, determinata, capace di comandare sugli uomini, e anche, drammaticamente, di uccidere: una donna controversa, mafiosa e insieme madre, vendicativa ma con un senso di giustizia viscerale”.

Quanto ha guadagnato Giulia Michelini per Rosy Abate

“E pensare che la cosa più difficile è stata proprio convincere Giulia a recitare ancora in questo ruolo”, ha confessato il produttore. “All’inizio era titubante, ma poi come tutti noi ha capito che Rosy, con la sua umanità, la sua forza ma anche la sua fragilità, è un personaggio che ha ancora molto da dare”.

Ora che c’è la conferma e la seconda stagione di Rosy Abate si farà, una fonte vicina a Fanpage ha rivelato il cachet percepito da Michelini per la fiction: 1 milione di euro per cinque puntate. Visto com’è andata, l’anno prossimo potrebbe puntare a Luca Zingaretti, che per Montalbano incassa circa 400 mila euro a episodio.