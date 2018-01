278 CONDIVISI Condividi Tweet

La quarta puntata di Don Matteo 11, in onda giovedì 1° febbraio su Rai 1, segnerà un punto di svolta per i nuovi personaggi della fiction. Tutto ruota attorno alle new entry della serie: Sofia (la famosa youtuber Mariasole Pollio) e il Capitano Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta).

Il pubblico ha iniziato ad apprezzare questi ingressi nel cast. L’inizio dell’undicesima stagione è stato infatti da brividi: nei primi quattro episodi, la media degli ascolti è stata di oltre 7 milioni 300 mila spettatori con uno share del 30%.

La puntata andata in onda il 25 febbraio non è stata da meno. Nonostante la concorrenza di Checco Zalone con Sole a catinelle su Canale 5, le persone sintonizzate su Rai 1 sono state 6 milioni 749 mila, pari al 28.8% di share. Ma non solo. Don Matteo fa gola ai politici, che hanno aumentato le richieste per apparizioni e interviste con Bruno Vespa a Porta a Porta per sfruttare l’effetto traino generato dalla fiction.

Terence Hill e Nino Frassica restano l’asso nella manica della serie. Ma anche Giannetta sa farsi valere, mentre è una rivelazione Sofia, l’adolescente rimasta senza i genitori che è arrivata quest’anno in canonica. Ecco cosa accadrà giovedì 1.

Anticipazioni quarta puntata di Don Matteo 11

Nel primo episodio, L’amore sbagliato, i Carabinieri indagano su un atto di bullismo. Intanto, il PM Marco Nardi (Maurizio Lastrico) chiede al Maresciallo Cecchini di aiutarlo a nascondere il cane, che l’ex fidanzata vuole riprendersi. Nel frattempo, Chiara suggerisce ad Anna come diventare irresistibile.

Avrò cura di te, il secondo episodio, vede Don Matteo accogliere in canonica un’eccentrica signora dall’aria smarrita. Il Capitano Anna Olivieri, invece, sorprende il Maresciallo Cecchini in compagnia di una donna, che però non è la moglie. Ma soprattutto ci saranno grandi novità nella vita di Sofia. Per chi avesse perso qualche puntata, Don Matteo 11 è disponibile su RaiPlay.