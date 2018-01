991 CONDIVISI Condividi Tweet

La quarta puntata di Romanzo famigliare, ovvero gli episodi sette e otto, andrà in onda martedì 16 gennaio. Ancora un doppio appuntamento con la nuova serie di Rai 1 che porta per la prima volta sul piccolo schermo Francesca Archibugi.

Una fiction che sta appassionando sempre di più i telespettatori. Dopo il boom d’ascolti delle prime due serate, anche la terza puntata ha sbancato l’auditel. Nonostante la concorrenza di Perfetti sconosciuti su Canale 5, lunedì 15 gennaio gli spettatori sono stati 5.283.000 pari al 21.5% di share.

Sono soprattutto i dialoghi di Romanzo famigliare e l’intensità degli interpreti, su tutti la giovane Fotinì Peluso, a convincere il pubblico. Martedì 16 gennaio ci sarà una svolta decisiva nella storia della famiglia Liegi. Il triangolo amoroso tra Emma (Vittoria Puccini), il marito Agostino (Guido Caprino) e la vecchia fiamma Giorgio (Andrea Bosca) trova finalmente la sua chiusura.

Giorgio finora si è dimostrato un personaggio simpatico, un eterno fanciullo ancorato al passato. Tuttavia, come molti fan sui social sospettano, potrebbe nascondere brutte sorprese. Da una parte sta tentando di entrare nelle grazie del cavaliere (Giancarlo Giannini) per riuscire a risollevare le sorti della sua azienda. Dall’altra potrebbe essere stato proprio lui a far avere ad Agostino la lettera anonima in cui si insinua la dubbia paternità di Micol. Che da eterno Peter Pan diventi un perfido manipolatore?

La quarta puntata di Romanzo famigliare

Nella quarta puntata, arriva finalmente l’atteso esito del test del DNA: Agostino è il padre di Micol, come Emma aveva sempre sostenuto. Giorgio, che sperava in questa paternità per risolvere i suoi problemi economici, simula un tentato suicidio per attirare l’attenzione dei Liegi. Micol, intanto, quando ormai mancano pochi mesi alla nascita della bambina, va a dare l’esame di solfeggio a Roma e incontra Federico, il suo insegnante di clarinetto. Il ragazzo scopre, così, che Micol è incinta.

Per chi avesse perso gli episodi precedenti, Romanzo famigliare è disponibile in streaming su RaiPlay.