1.6k CONDIVISI Condividi Tweet

La quinta puntata di Romanzo famigliare, ovvero gli episodi nove e dieci, andrà in onda lunedì 22 gennaio. Sarà il penultimo doppio appuntamento con la serie di Rai 1 che ha portato per la prima volta in televisione la regista Francesca Archibugi.

La fiction sta appassionando sempre di più i telespettatori. Dopo il boom d’ascolti delle prime tre serate, anche la quarta puntata, andata in onda martedì 16 gennaio, ha sbancato l’auditel. Nonostante la concorrenza di Ma che bella sorpresa su Canale 5, gli spettatori sono stati 5.067.000 pari al 20.4% di share.

Sono soprattutto i dialoghi di Romanzo famigliare e l’intensità degli interpreti, su tutti la rivelazione Fotinì Peluso e il convincente Andrea Bosca, a conquistare il pubblico. Lunedì 22 gennaio ci sarà un altro duro colpo che minerà la stabilità della famiglia Liegi. A farne le spese è soprattutto Agostino, il papà di Micol e marito di Emma (Vittoria Puccini) interpretato da Guido Caprino.

Tutto nasce dal legame morboso che Nicoletta (Barbara Venturato) ha instaurato con lui. La presunta relazione tra i due viene infatti riferita ai superiori e Agostino subisce un procedimento disciplinare. Un vero e proprio processo davanti alla commissione e all’Ammiraglio.

Anticipazioni quinta puntata di Romanzo famigliare

All’ufficiale psichiatra che interroga Nicoletta, però, risulta evidente che la ragazza ha dei seri problemi di percezione della realtà. Agostino viene discolpato. La ragazza ritenuta non idonea alla vita militare. Ivan intanto scopre che Federico è a Livorno. È attaccatissimo a Micol e non capisce se la loro è solo un’amicizia o qualcosa di più. Anche per questo non riesce a prendere una decisione sull’operazione per l’impianto cocleare che potrebbe ridargli l’udito.

Nella famiglia Liegi, a rischiare è anche Emma per l’appropriazione indebita del TFR. Chiede spiegazione a Giorgio, che è laureato in diritto societario: se i soldi non dovessero essere restituiti, la responsabilità sarà tutta sua. E si tratterebbe di un reato penale, non amministrativo, che prevede dai sei mesi ai tre anni di reclusione. Per chi avesse perso gli episodi precedenti, Romanzo famigliare è disponibile su RaiPlay.