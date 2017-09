0 CONDIVISI Condividi Tweet

La reunion del cast di Otto sotto un tetto è diventata realtà: gli attori della sit-com si sono ritrovati per un servizio fotografico pubblicato da Entertainment Weekly. I membri della famiglia Winslow c’erano quasi tutti, da Reginald VelJohnson (papà Carl) a Jaleel White, il maldestro e invadente Steve Urkel.

Con loro anche Jo Marie Payton (mamma Harriet), Darius McCrary (Eddie), Kellie Shanygne Williams (Laura), Bryton McClure (Richie), Telma Hopkins (zia Rachel) e Shawn Harrison (Waldo).

Andato in onda dal 1989 al 1998, Otto sotto un tetto è stata una delle sit-com più apprezzate dal pubblico nella storia della televisione. Nata come spin-off di Balki e Larry – Due perfetti americani, la serie ha raccontato per nove stagioni le vicissitudini dei Winslow, papà poliziotto con famiglia numerosa e il pasticcione vicino di casa Steve innamorato pazzo della figlia Laura.

A distanza di vent’anni dalla fine dello show, sono in molti a chiederne un reboot. Jaleel White in primis. “Credo che sia una cosa da fare, ma non se n’è ancora discusso”, aveva dichiarato l’attore qualche mese fa. “Lascerò che sia la Warner Bros. a decidere se farmi un fischio o meno”.

La reunion del cast di Otto sotto un tetto

Come accaduto ad altre serie cult, da Pappa e ciccia a Willy, il principe di Bel-Air, ci hanno pensato i fan ad invocare la rimpatriata. Entertainment Weekly ha accontentato i nostalgici riunendo i protagonisti. “Amo queste perone”, ha detto VelJohnson. “Li ho incontrati di nuovo nel corso degli anni, ma rivederli nel modo in cui sono adesso mi fa commuovere”.

Il reboot è un’idea che stuzzica tutto il cast. “Jaleel e io ne abbiamo parlato”, ha confessato Jo Marie Payton. “Lui mi ha detto: ‘Sai, possiamo farlo’. E io ho risposto: ‘Se ci consegnassero un copione una volta usciti da qui, torneremmo nel progetto domani e il giorno successivo staremmo già girando’”. In attesa di sviluppi, ecco com’è il cast oggi.