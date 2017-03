0 CONDIVISI Condividi Tweet

Alfonso Ribeiro, che nella popolare sitcom interpretava il cugino Carlton, ha postato su Instagram la prima foto della reunion del cast di Willy, il principe di Bel-Air. A ventun’anni dall’ultima puntata della serie, andata in onda in Italia dal 1993 al 1997, gli appassionati che chiedono ancora a gran voce un ritorno sul piccolo schermo di Will Smith sono stati accontentati.

Come accaduto recentemente per Will e Grace, Una mamma per amica o con i toccanti scatti di Starsky & Hutch, i fan ormai reclamano a gran voce il ritorno delle serie preferite. Spesso i risultati non sono come ce li aspettavamo, ma sognare non costa nulla. In questo caso è bastato un pranzo e il pubblico è tornato a fantasticare, sperando in un sequel.

Reunion del cast di Willy, il principe di Bel-Air: ecco la foto

“È sempre incredibile trascorrere un pomeriggio con la mia ‘Fresh Prince family’” ha scritto Ribeiro nel commento alla foto. C’erano con lui Smith, Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hilary), Daphne Maxwell Reid (Vivian) e Joseph Marcell (il maggiordomo Geoffrey). Mancavano all’appello Ross Bagley (Nicky) e Janet Hubert-Whitten (la prima Vivian), in aperta polemica con il clan Smith da quando lasciò la serie nel 1993. Il pensiero speciale di tutti loro è andato ovviamente a James Avery (lo zio Phil): l’attore è scomparso nel 2013 per le complicazioni post operatorie dopo un intervento chirurgico a cuore aperto.

Always amazing to spend an afternoon with my Fresh Prince family. Wishing that James Avery was still with us to make this complete. Un post condiviso da Alfonso Ribeiro (@therealalfonsoribeiro) in data: 27 Mar 2017 alle ore 17:27 PDT