1 CONDIVISI Condividi Tweet

I fan sono rimasti a bocca aperta per l’imprevista ed improvvisa reunion di Pappa e ciccia. John Goodman e Sara Gilbert hanno fatto coppia in un mini sketch del programma The Talk, riportando in vita il divano e il tenero rapporto padre-figlia di Roseanne, la storica sit-com statunitense targata ABC, trasmessa in Italia da Canale 5 tra il 1990 e il 1998 e poi in repliche fino agli inizi del 2000.

L’occasione è stata la promozione del film Kong: Skull Island. Goodman, 64 anni e una splendida forma, ha rivestito la celebre camicia di flanella di papà Dan Conner, mentre Gilbert, 42 anni e sposata dal 2014 con Linda Perry (l’ex cantante dei 4 Non Blondes), è tornata ad essere la ribelle Darlene. Il divano è uguale a quello attorno al quale sono state raccontate le vicende della famiglia nelle nove stagioni dello show.

La reunion di Pappa e ciccia 20 anni dopo: il video

Per rinverdire i fasti dell’epoca, i due hanno riproposto un piccolo e divertente sketch. “C’è qualcosa di cui ho voglia di parlare con te da tempo, ma non so come dirlo…”, dice la Gilbert a Goodman. “Conduco un talk show…”. Dan risponde: “Wow, finché sei felice tu, io e tua madre ti sosterremo sempre”, poi dopo una pausa aggiunge: “Sai per un attimo ho pensato che stessi per dirmi che eri gay…”. L’attore ha poi rivelato che cinque anni fa ha girato con Roseanne Harris Conner (Annarosa, nella versione italiana) un pilot di un reboot della serie, ma poi non se n’è fatto più nulla. Goodman sarebbe felicissimo di tornare a lavorare con lei a nuove puntate: incrociamo le dita.