0 CONDIVISI Condividi Tweet

Rocco Schiavone 2 è una delle serie tv italiane più attese dell’anno e le anticipazioni di ciò che vedremo tengono i fan col fiato sospeso. In questa seconda stagione il vicequestore interpretato da Marco Giallini si troverà alle prese con omicidi e assassini che tornano dal passato per reclamare vendetta.

Le vicende dei nuovi episodi sono tratte dai romanzi 7-7-2007 e Pulvis et Umbra e dal racconto Buon Natale Rocco di Antonio Manzini, editi in Italia da Sellerio.

Rocco Schiavone 2 anticipazioni della seconda stagione

Dopo l’omicidio di Adele, Schiavone viene messo alle strette dai suoi superiori: cosa vuole Enzo Baiocchi da lui? Rocco non rivela tutta la verità ma racconta al magistrato Baldi e al questore Costa il caso su cui stava lavorando nel luglio 2007, quando la moglie fu uccisa.

Rocco vuole tenere la polizia lontana da quella storia. Ha fatto una promessa a Sebastiano: quando troveranno Baiocchi, Rocco non lo consegnerà alla giustizia, ma a lui. Il vicequestore non crede più nella vendetta, ma non può dire di no a Sebastiano, non dopo il segreto che condividono.

Ora è solo grazie alla complicità di Caterina se Rocco riesce a dividersi tra i casi ad Aosta e le indagini segrete a Roma. È da qualche tempo che il rapporto tra i due si sta lentamente trasformando, prova ne è il fatto che il fantasma di Marina va a trovare Rocco sempre più di rado.

Ma quando il cerchio su Baiocchi si stringe e i suoi amici più cari lo allontanano Rocco perde l’ultimo appiglio a cui si era aggrappato dopo la morte della moglie. Il male nella sua vita è una punizione che il vicequestore non riesce a pagare.

Rocco Schiavone 2 puntate al via il 17 ottobre

Serie tv in 4 serate, Rocco Schiavone 2 conferma il cast della prima stagione e va in onda in prima visione su Rai 2 da mercoledì 17 ottobre. La prima puntata sarà anticipata in anteprima on line su RaiPlay sabato 13 ottobre.