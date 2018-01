1.1k CONDIVISI Condividi Tweet

Non ci sono ancora notizie ufficiali sulla possibilità di Romanzo Famigliare 2. La prima serie tv di Francesca Archibugi si è conclusa lunedì 29 gennaio e ha conquistato il pubblico di Rai 1. Gli ascolti sono stati ottimi, eccetto il calo della penultima puntata dovuto al debutto dell’Isola dei Famosi.

La fiction ha chiuso al 19.8% di share con 4,9 milioni di telespettatori. Battuto il reality di Canale 5, che ha totalizzato 4,6 milioni pari al 24.8% di share.

I fan della serie sono divisi sulla possibilità di una seconda stagione che possa espandere le avventure della famiglia Liegi. In effetti, ci sono altre linee narrative – soprattutto la vita sentimentale di Micol e il futuro della Fondazione dopo l’addio a Gian Pietro – che non si sono chiuse del tutto, cosa che lascia ben sperare in un’ipotetica seconda parte. Diverse le storie intrecciate e apparentemente senza legame fra loro, numerosi anche i personaggi secondari.

Tuttavia, Archibugi era stata molto chiara quando aveva presentato il progetto. “Sapevamo dove saremmo arrivati”, ha raccontato la regista, attualmente impegnata con Paolo Virzì nella scrittura di Notti magiche. “Avevamo il finale ben chiaro, ma nel lungo tragitto di dodici episodi ci siamo fatti guidare dai personaggi, li abbiamo lasciati vivere secondo le loro caratteristiche psichiche e umane”.

Romanzo Famigliare 2 si farà?

Numerosi spettatori sono dispiaciuti che sia finita così, pur consapevoli che doveva finire. Da Rai Fiction non sono arrivate comunicazioni in merito. Anche perché è al momento complicato confermare il cast principale, già orfano di Giancarlo Giannini. L’unico a sbilanciarsi è stato Guido Caprino, che ha postato un messaggio sulla sua pagina Facebook.

Nell’attesa, vedremo presto Vittoria Puccini e Guido Caprino in altre serie molto attese come Thomas – La forza della vita e Il miracolo. Per chi avesse perso il finale di Romanzo Famigliare (in molte zone d’Italia il segnale di Rai 1 è saltato proprio tra le 22.45 e le 23.15 circa), l’ultima puntata è disponibile su RaiPlay.