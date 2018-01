1.7k CONDIVISI Condividi Tweet

La seconda puntata di Don Matteo 11, ovvero gli episodi tre e quattro, andrà in onda giovedì 18 gennaio. Doppio appuntamento con l’undicesima stagione della fiction di Rai 1 che ritorna con le indagini del sacerdote più amato del piccolo schermo e tanti nuovi personaggi.

Gli ascolti hanno premiato l’atteso rientro di Terence Hill. Giovedì 11 gennaio la serie ha sbancato l’auditel. Ben 7.632.000 gli spettatori, pari al 31.6% di share. Numeri importanti, anche se al ribasso rispetto alla decima stagione (che esordì con 9.677.000 telespettatori e share tra il 33.87 e il 37.44%).

Don Matteo 11 ha accolto nel cast Maria Chiara Giannetta, il nuovo Capitano di Spoleto, Anna Olivieri, nonché una delle pochissime donne ufficiali nell’Arma. Il suo personaggio ha sostituito Giulio Tommasi, interpretato da Simone Montedoro. “Non si tratta di una decisione che ho preso io”, aveva dichiarato l’attore circa il suo abbandono alla fiction. Ora Montedoro è impegnato in teatro con lo spettacolo Finché giudice non ci separi.

A sconvolgere ulteriormente i fan è stata la scomparsa di sua moglie Patrizia (Pamela Saino), morta inaspettatamente per permettere al capitano di vivere nuove storie. Per l’attrice e il suo personaggio, però, ci sarà ancora spazio perché nei prossimi episodi arriverà Cosimo (Federico Ielapi), che ha a che fare in qualche modo con la sua morte.

Anticipazioni sulla seconda puntata di Don Matteo 11

Cosimo ha 7 anni e avrà un legame speciale oltre che con Don Matteo anche con il maresciallo Cecchini (Nino Frassica), che per lui diventerà un vero e proprio mito. Nella puntata Salvazione, infatti, si scopre che il bambino è il figlio di una donna coinvolta anni prima proprio nell’incidente che costò la vita a Patrizia.

Nella puntata Per il loro bene, invece, Cecchini riceve la visita di un ex compagno di Accademia e gli fa credere di essere capitano, all’insaputa della vera “capitana”, Anna Olivieri. Intanto una telefonata in caserma avverte del ritrovamento del cadavere di un uomo vestito da prete fuori da un night club, con accanto una bicicletta. Per chi li avesse persi, i primi due episodi sono disponibili su RaiPlay.