Con l’ultima puntata ormai alle porte (in onda domenica 10 dicembre) tutti si chiedono se ci sarà una seconda stagione di Rosy Abate o, come la stessa protagonista – l’attrice Giulia Michelini – aveva dichiarato tempo fa, la serie si sarebbe conclusa al termine dei cinque episodi.

La seconda stagione di Rosy Abate si farà? Arriva la risposta del produttore

L’idea iniziale, in effetti, era quella di creare uno spin-off che finisse di spiegare, in un certo senso, le vicende e il destino della co-protagonista del vicequestore Domenico Calcaterra. Durante un’intervista al produttore Pietro Valsecchi, tuttavia, è venuta fuori un’affermazione che cambia completamente le carte in tavola:

“La storia non ci conclude qui – ha dichiarato, a sorpresa, alla redazione di TV Sorrisi e Canzoni – stiamo già scrivendo la prossima stagione!“. Davvero un’ottima notizia per il pubblico!

Nonostante l’annuncio non sia stato ancora ufficializzato da Mediaset, quest’affermzione sulla seconda stagione di Rosy Abate sembra anticipare con certezza la decisione di Taodue, la celebre casa di produzione del ‘biscione’, la quale si sarà sentita rassicurata dal boom di ascolti che lo spin-off sta registrando in queste settimane.

I dati Auditel, infatti, la decretano regina della domenica a tutti gli effetti, sconfiggendo perfino Fabio Fazio e il suo ‘Che Tempo Che Fa’. Inoltre, la fidelizzazione del pubblico sembra essere ai massimi livelli: la performance di Giulia Michelini ha convinto davvero tutti, e lei stessa, in una delle pochissime interviste rilasciate, ha spiegato come ormai le persone per strada la chiamino ‘Rosy’, avendola ormai identificata con il suo personaggio.

Quando ci sarà la seconda stagione della fiction?

Valsecchi ha fatto anche un’ipotesi sui tempi di messa in onda della stagione 2: si parla di autunno 2018, poco meno di un anno, in tempo per i prossimi palinsesti televisivi, una previsione plausibile, dato che le scorse riprese sono durate circa cinque mesi.