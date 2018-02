157 CONDIVISI Condividi Tweet

Serena Iansiti è con Stella Egitto uno dei volti nuovi di Amore, il secondo appuntamento con Il Commissario Montalbano. In onda lunedì 19 febbraio alle 21.25 su Rai 1, il suo personaggio è una vera eroina romantica. Una donna che fa scoprire a Salvo un altro tipo d’amore, quello tragico.

Dopo il successo del primo nuovo episodio di Montalbano, La giostra degli scambi (11.386.000 spettatori, share del 45,05%), Serena fa il suo esordio nella serie nella puntata tratta dalle raccolte Un mese con Montalbano e Gli arancini di Montalbano. Napoletana ma romana d’adozione, classe 1985, Iansiti interpreta Michela Prestia, una bellissima ragazza con un passato drammatico.

La sua famiglia l’ha respinta, gli uomini che ha incontrato nella sua vita l’hanno umiliata e sfruttata. Diventata una prostituta, Michela ha finalmente trovato l’amore quando scompare misteriosamente. Nell’indifferenza generale, Montalbano capisce presto che le deve essere successo qualcosa di grave. A risolvere questo mistero lo aiutano l’incontro con due anziani attori di teatro, i coniugi Di Giovanni, e Cinzia, l’affascinante sorella di Michela.

Serena Iansiti: Montalbano, andata e ritorno

Un personaggio intrigante e sfaccettato per Serena Iansiti, che dopo gli studi al Centro Sperimentale di Cinematografia e al DAMS ha trovato proprio in televisione le maggiori soddisfazioni. Il ruolo di Ilaria La Viola in Squadra Antimafia 4, quello della prof Anita Sclavi in I segreti di Borgo Larici, Lavinia Grimani a Centovetrine, soprattutto la Clarissa di Le tre rose di Eva.

Per lei Montalbano ha significato un ritorno: nel 2014 era stata nel cast di Il giovane Montalbano 2. Presto la ritroveremo anche nella seconda stagione di I Bastardi di Pizzofalcone, sempre nel ruolo del medico legale Rosalia Martone. Mentre al cinema, dopo le apparizioni in I’m – Infinita come lo spazio di Anne-Riitta Ciccone e Non c’è campo di Federico Moccia, la vedremo nello sperimentale 7 Miracles of Jesus: la storia dei miracoli di Gesù girati in Realtà Virtuale negli studi di Cinecittà di Roma e a Matera in Basilicata. Soddisfazioni professionali e personali: Iansiti è legata sentimentalmente a Paolo Pierobon dal 2012, come testimonia senza problemi sul suo profilo Instagram.