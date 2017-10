1 CONDIVISI Condividi Tweet

Shemar Moore torna a Criminal Minds dopo aver lasciato la serie al termine dell’undicesima stagione. Il muscoloso agente Derek Morgan rientra al BAU (l’Unità di Analisi Comportamentale di Quantico) come guest star, almeno per adesso.

L’attore apparirà nei panni dell’iconico Morgan nel quinto episodio della tredicesima stagione, in onda negli Stati Uniti il 25 ottobre. Moore aveva abbandonato il procedural con un episodio d’addio, il celebre Ogni fine ha anche un inizio, che molti fan difficilmente dimenticheranno.

“Sono cresciuto con Derek Morgan e con tutti questi anni a Criminal Minds”, aveva detto Moore dopo la messa in onda della puntata. “Mi mancherà. Mi mancherà Derek. Me ne pento già”. Erano in tanti a chiedere il suo ritorno (Shemar è stato nel cast dello show dal 2005 al 2016) e finalmente CBS ha accettato la loro richiesta.

Derek ritroverà così i suoi colleghi di sempre, Rossi, Prentiss, JJ e soprattutto la sua “bambolina” Garcia. Metterà subito la divisa (lasciata nell’armadio per dedicarsi alla famiglia) per mettersi sulle tracce di uno dei criminali più pericolosi con cui la squadra abbia mai avuto a che fare.

“Siamo come una famiglia e lasciare la serie per me è stata una delle scelte più difficili da prendere. Ora però è tempo di guardare avanti. Ho passato 11 anni a catturare criminali, flirtare con Bambolina e buttare giù porte a spallate… Come può non mancarmi quel mondo!”, aveva raccontato l’attore. “Tornare dopo quasi un anno è stato davvero bello. Non sembra passato tutto questo tempo, entri sul set e ti senti a casa”. Nell’episodio che segnerà il suo ritorno, sarà proprio Penelope al centro di una vicenda che la coinvolge professionalmente ed emotivamente. Moore ha iniziato a solleticare la fantasia dei fan postando queste foto sul suo profilo Instagram.

That's right Baby Girls, Fans, n Homies… DEREK MORGAN is back to flirt 😜 with his ORIGINAL Baby Girl for an episode of CRIMINAL MINDS on Wed OCT 25th at 10pm… Don't miss it!!!! #criminalminds #babygirl #derekmorgan https://www.google.com/amp/deadline.com/2017/10/criminal-minds-shemar-moore-reprise-derek-morgan-role-1202187208/amp/ Un post condiviso da Shemar Moore (@shemarfmoore) in data: 12 Ott 2017 alle ore 13:10 PDT