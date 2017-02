1 CONDIVISI Condividi Tweet

Sorelle è la nuova serie di Rai 1 per festeggiare la Festa della Donna. Le prime due puntate, per la regia dalla specialista Cinzia TH Torrini, andranno in onda martedì 7 e mercoledì 8 marzo in prima serata. Sceneggiata da Ivan Cotroneo (Tutti pazzi per amore, La kryptonite nella borsa, Un bacio) insieme a Monica Rametta, la fiction segna anche il ritorno sul piccolo schermo di Anna Valle. L’ex Miss Italia aveva progressivamente diradato le sue apparizioni in tv: di recente l’avevamo vista in Tango per la libertà e Mister Ignis.

La storia è quella di Chiara (Valle), brillante avvocato costretta a tornare nella nativa Matera per indagare sulla misteriosa scomparsa della sorella Elena (Ana Caterina Morariu) e occuparsi dei tre figli di lei. Qui ritroverà anche la madre Antonia (Loretta Goggi) e si troverà ad affrontare persone e segreti legati al suo passato. Sei puntate di passioni e sentimenti che richiamano alla mente le atmosfere di Un’altra vita, altra serie griffata Cotroneo.

Sorelle, al via il 7 marzo su Rai 1

“Sorelle ha ben poco in comune con Un’altra vita, se non la volontà di raccontare la geografia femminile di oggi”, ha spiegato lo sceneggiatore napoletano. Come sempre ricco e variegato il cast quando c’è di mezzo Rai Fiction: oltre alle tre protagoniste, presenti anche Giorgio Marchesi, Alessio Vassallo, Irene Ferri, Alan Cappelli Goetz, Aurora Giovinazzo, Niccolò Calvagna, Leonardo Della Bianca ed Elisabetta Pellini.