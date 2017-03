0 CONDIVISI Condividi Tweet

Giovedì 16 marzo alle 21.25 su Rai Uno il pubblico si prepara a rivedere Anna Valle, Loretta Goggi e Ana Caterina Morariu nella nuova puntata di Sorelle, La Fiction di Cinzia Th Torrini.

La regista di Sorelle si racconta

Vera e propria garanzia nel mondo del piccolo schermo, la regista viene ricordata soprattutto per il suo grande successo nel 2003, l’indimenticabile Elisa di Rivombrosa con Vittoria Puccini, una serie che contava 13 milioni di fan su Canale 5. Intervistata dal settimanale IoDonna poco prima del lancio di Sorelle, l’artista ha raccontato da dove viene la passione per il suo lavoro:

“Il mio “adesso” è il lavoro. La passione che mi fa stare per ore dietro la macchina da presa. Per settimane o mesi via da casa. È l’ansia che ho sempre prima di una messa in onda, ancora oggi. Un’ansia che non mi blocca però, perché non sto mai ferma.

Amo le sfide. Quindi finito un film o una serie tv ricomincio subito, con un altro set.”

Sorelle, la fiction di Cinzia Th Torrini: sacrifici dolorosi per la regista

Una dedizione totale che, però, per lei ha significato fare delle scelte di vita ben precise: “Certo, fare la regista significa pagare un prezzo doloroso. Un figlio, per esempio. Ho deciso di non averne, perché non l’avrei mai delegato a una baby sitter. Quando ero piccola, sognavo di poter coltivare un pezzo di terra. Purtroppo anche a quello ho rinunciato, perché serve tempo, e non ne ho.”

Ma la sua determinazione ha sempre pagato, anche di fronte ad un certo retaggio maschilista che faticava nel farle un complimento fino in fondo: “Quando facevo la scuola di cinema, al corso con la macchina da presa eravamo 2 ragazze con 15 ragazzi, che non ci davano mai la possibilità di provare. Ai tempi di Hotel Colonial, mi dissero: «Bello, sembra diretto da un uomo“.

Sorelle, la diretta Facebook della puntata del 16 marzo 2017

Ora la sua nuova fiction sta incantando il pubblico, la storia della sorella scomparsa, dell’avvocato che torna nel paesino per seguire le tracce del mistero, la mamma che spera e dispera, ed un contorno di sotterfugi e intrighi da districare. La puntata di giovedì 16 marzo riserverà qualche sorpresa ai fan, e potrà essere commentata live con l’hashtag #sorelle attraverso i canali ufficiali Facebook e Twitter della serie.