6 CONDIVISI Condividi Tweet

Starsky & Hutch pronto al reboot: una delle serie tv più amate dal pubblico si prepara ad un potenziale ritorno. La Sony sta collaborando con James Gunn, il regista di Guardiani della Galassia, a un rifacimento del poliziesco andato in onda negli Usa dal 1975 al 1979.

Gunn sta lavorando al progetto insieme al fratello Brian e al cugino Mark. Il reboot dovrebbe essere composto da episodi della durata di un’ora e il regista potrebbe essere impegnato anche dietro la macchina da presa.

Come reso noto da Variety, Sony si occuperà della produzione. Attualmente lo studio è alla ricerca di un network, una tv via cavo o una piattaforma di streaming interessata al progetto. Gunn si prepara così ad una sfida senza precedenti: avrà il duro compito di far rivivere una serie diventata negli anni un vero e proprio cult del piccolo schermo.

I due poliziotti a bordo della Ford Gran Torino, interpretati da Paul Michael Glaser (David Starsky) e David Soul (Ken “Hutch” Hutchinson), ripulivano le strade di Bay City da criminali, banditi e spacciatori. Diversi per temperamento e stile di vita (uno bruno e cialtrone, l’altro biondo e stiloso), erano uniti da una grande amicizia. L’originale è stato trasmesso in Italia dal 1979 al 1983 e poi fisso in replica nei palinsesti Rai e Mediaset.

Starsky & Hutch pronto al reboot

Nel 2004, i piedipiatti hanno fatto irruzione anche al cinema con le facce di Owen Wilson e Ben Stiller nella commedia d’azione di Todd Phillips. Ma quando si ragiona sul futuro (chi interpreterà i due detective?), la nostalgia è sempre in agguato.

Mentre molti si chiedevano come sono diventati Starsky & Hutch oggi, a distanza di 30 anni dalla fine dello show, Paul Michael Glaser e David Soul hanno sorpreso tutti con una foto che ha commosso il web. Starsky & Hutch amici inseparabili, immortalati mentre uno spinge l’altro sulla sedia a rotelle.