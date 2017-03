10 CONDIVISI Condividi Tweet

HBO ha annunciato chi sarà la new entry che apparirà al fianco di Dwayne Johnson: Steve Guttenberg nel cast di Ballers. L’attore, famoso per il ruolo di Mahoney nella saga di Scuola di Polizia, avrà un ruolo centrale nella terza stagione della serie creata da Steve Levinson, l’autore di Boardwalk Empire ed Entourage, e ambientata nel mondo patinato, stravagante e rischioso del football americano.

Guttenberg sarà il billionaire Wayne Hastings Jr, magnate immobiliare e miliardario dei casinò di Las Vegas. La sua strada incrocerà proprio quella del protagonista Spencer Strasmore (Johnson), ex giocatore di football che ha appeso al chiodo l’elmetto reinventandosi financial manager di giovani atleti tanto bravi quanto spendaccioni. La seconda stagione lo aveva lasciato con la carriera in bilico e un’anca da operare.

Steve Guttenberg nel cast di Ballers

Sarà proprio Hastings Jr a dargli una seconda chance? Bella sfida per Guttenberg, che negli ultimi anni ha trovato proprio in tv le maggiori soddisfazioni. Sparito dai radar di Hollywood negli anni Novanta, nel 2010 ha interpretato se stesso (con molta ironia) nell’episodio Steve Gutenberg’s Birthday della serie Party Down. Dopo un’apparizione speciale nella sitcom Community, si è dato al trash targato Asylum nel film per la tv Sharknado 4: The 4th Awakens e nel disaster movie Lavalantula. Chi c’era nel cast con lui? Michael Winslow (Jones), Leslie Easterbrook (il Sergente Debbie Callahan) e Marion Ramsey (Laverne Hooks).